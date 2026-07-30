CALCIO GIOVANILE / Valle Varaita, grandi novità e tanta voglia di crescere

In vista della stagione 2026/2027 la ASD Valle Varaita ha apportato numerose modifiche agli staff tecnici e al vivaio. La principale novità è relativa al coordinamento dell’attività agonistica che è stata affidata a Roberto Serale, figura giovane ma di notevole curriculum per le precedenti esperienza in panchina e al coordinamento delle attività di base affidato ad Alessandro Peirano, proveniente dal Busca.

I mister saranno Gianluca Cagnoli per l’Under 2017, confermato dopo il secondo poso nel campionato provinciale dello scorso anno con una rosa ulteriormente rafforzata e Denis Bertola con l’Under 14, anche lui confermato visto il percorso di crescita intrapreso dal suo gruppo.

Per la Juniores il mister sarà Cicotero, dopo le esperienze nelle Juniores regionali e in prima squadra. Per l’Under 15 arriva Paco Liso, ex Busca e Saluzzo.

Dichiara Roberto Serale: “Essendo appena arrivato, voglio prima conoscere il potenziale a disposizione, prima di fissare obiettivi. Vogliamo che la società cresca in mentalità e organizzazione, rinforzare la sinergia tra staff, società, agonistica e attività di base. Migliorare la collaborazione tra allenatori, consentire ai ragazzi meritevoli di confrontarsi con gli allenamenti delle categorie superiori, come già avviene con la Juniores e la prima squadra. Così potranno crescere i nostri ragazzi, stimolandone le ambizioni e le loro prestazioni. Introdurremo la video analisi ed in alcune occasioni con gli staff lavoreremo sulla metodologia condivisa e alzeremo il livello dello scouting. Partiamo con il piede giusto per giungere ad un primo importante livello nell’arco di due/tre anni.”

L’attività di base invece sarà rappresentata da squadre per ogni anno di nascita dei ragazzi e in alcuni casi persino due gruppi per anno visto il numero significativo di iscrizioni.

“Per quanto riguarda i mister – dichiara il DS Peirano – alle importanti conferme di mister di spessore si sono uniti nuovi arrivi che ci permettono di aumentare il livello e le ambizioni. I nostri ragazzi avranno a disposizione istruttori formati e preparati che seguiranno una metodica ben definita e organizzata. L’area portieri per tutte le leve sarà gestita da Paco Liso, istrutttore top nel settore. Inoltre inizierà un progetto scouting gestito da mister Scaravaglio, mirato a innesti futuri di valore”.

Aggiunge Peirano: “Fare esperienza in tornei di livello e confrontarsi con team di alto rango servirà a fare progredire i nostri gruppi. Aiuteremo, in sinergia con l’agonistica, i mister, per aumentare ulteriormente il loro bagaglio calcistico. Ci saranno incontri con figure professionali in diversi campi. Sono fiducioso, a breve avremo segnali di crescita e nell’orizzonte che ci siamo dati di un triennio, l’obiettivo per il nostro settore giovanile è quello di raggiungere le migliori realtà provinciali”.