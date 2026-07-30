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Sport | 30 luglio 2026, 14:21

CICLISMO / Il cheraschese Alberto Veglia è campione Keirin juniores

Un risultato di grande spessore, ottenuto attraverso la volata con cui ha regolato il ravennate Matteo Ghirelli ed il friulano Massimo Podo

(foto - federciclismo piemonte)

(foto - federciclismo piemonte)

Alberto Veglia, cheraschese in forza al Pool Cantù GB Junior, ha conquistato il titolo tricolore del Keirin juniores, imponendosi nella finale agli Assoluti di San Francesco al Campo.

Un risultato di grande spessore, ottenuto attraverso la volata con cui ha regolato il ravennate Matteo Ghirelli (SC Forlivese) ed il friulano Massimo Podo (Libertas Ceresetto), rispettivamente medaglia d'argento e di bronzo.

Alberto Veglia è originario di Cherasco e vive, ironia della sorte, proprio in frazione Veglia. È cresciuto nell'Alba Bra Langhe Roero, seguendo la strada tracciata dal papà Riccardo, ciclista con trascorsi brillanti. Da due anni fa parte del team canturino.

Ad inizio luglio aveva portato a casa la medaglia d’oro europea nell’inseguimento a squadre, insieme ai compagni del quartetto azzurro, superando in finale la Svizzera.

redazione

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