Mattarella “Le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi”

ROMA (ITALPRESS) - "Mi auguro che le tensioni elettorali - ancora, per la verità, piuttosto intempestive - non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte della stampa parlamentare."Da parte di chi nutre senso di responsabilità, si avverte l'esigenza di salvaguardare il sistema multilaterale e, al fine di restituirgli solidità, di procedere a una sua riforma, che, ispirandosi alla realtà, lo doti di forme e di strumenti adeguati al mondo così com'è oggi e non com'era tra la fine degli anni quaranta e gli anni cinquanta del secolo scorso", sottolinea il capo dello Stato.Per Mattarella "la realizzazione" di una difesa comune europea "non rappresenta una minaccia per nessuno, non mira alla guerra: al contrario è strumento per garantire la pace"."Siamo di fronte a uno scenario crescente di conflitti che infiamma un arco di crisi che dal Mediterraneo coinvolge il Golfo, si affaccia sull'Oceano Indiano, vede la guerra nel cuore dell'Europa: per numero di Paesi coinvolti, di popoli sofferenti, difficile non coglierne la dimensione globale e le responsabilità che ne derivano", aggiunge.Dal capo dello Stato un riferimento anche agli scontri di sabato scorso: "Quanto avvenuto - da ultimo - sabato in Val di Susa è inammissibile: sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione nè circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi".Per il capo dello Stato "la violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica. Vi si affianca un fenomeno più volte denunziato sulle pagine di diversi giornali e che richiede maggiore responsabile attenzione da parte di tutti, nella società e nella vita politica - prosegue -. Il fenomeno di una sorta di rifiuto sdegnato non di condividere ma di ascoltare le opinioni altrui: non ci si può sorprendere che ne derivi un clima di reciproca intolleranza, di avversione fanatica che contribuisce a seminare germi di violenza"."In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge - sottolinea inoltre Mattarella -. Se invece si capovolgessequesto principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, occasionali, cambiando il propriocontenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato".Dal punto di vista dell'informazione "si è presentata una questione più generale: quella che riguarda l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nella generazione delle notizie. E' un tema che avete segnalato anche recentemente - spiega il presidente della Repubblica -. Cloni di notizie, prodotti artificialmente da macchine. Destinati a riprodursi all'infinito sul web, senza alcuna verifica, ancor più moltiplicati dagli strumenti di traduzione automatica dei testi:si può pensare che arricchiscano il panorama culturale e informativo? Di quali fatti sono testimonianza? Esiste forse informazione senza i giornalisti?L'informazione non è clone di sè stessa. Non è la caricatura della pecora Dolly". "Nell'esperienza quotidiana, inoltre, iniziano ad accumularsi gli errori di risposte e di analisi fornite dagli strumenti di intelligenza artificiale - prosegue -. Anche da una informazione libera, indipendente, approfondita dipendono convinzioni e valori delle persone, l'esplicarsi della vita quotidiana. Ne dipende un valore prezioso che si chiama libertà. E' un compito e una responsabilità per gli operatori dell'informazione". - Foto Italpress -(ITALPRESS).