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Attualità | 31 luglio 2026, 17:44

Robilante apre le porte ai suoi musei: domenica 2 agosto visita tra suoni, fisarmoniche e tradizioni

Dalle 10 alle 12 il Museo della Fisarmonica e il Mu.S.Com accolgono il pubblico per un viaggio tra cultura materiale, storia locale e curiosità scientifiche

Robilante apre le porte ai suoi musei: domenica 2 agosto visita tra suoni, fisarmoniche e tradizioni

Robilante si prepara ad accogliere i visitatori con una mattinata dedicata alla cultura e alla memoria del territorio. Domenica 2 agosto 2026, dalle 10 alle 12, il Museo della Fisarmonica e il Mu.S.Com – Museo del suono e della comunicazione apriranno le loro porte al pubblico per una nuova occasione di scoperta.

L’iniziativa permetterà di conoscere da vicino due realtà museali diverse ma complementari. Al Mu.S.Com i visitatori potranno approfondire le regole fisiche del suono e della sua trasmissione, tra sale ricche di radio, grammofoni e strumenti che raccontano l’evoluzione della comunicazione sonora. Al Museo della Fisarmonica, invece, sarà possibile scoprire come è fatta questo strumento simbolo della tradizione popolare, insieme ai balli tipici della Valle Vermenagna, alla festa delle Leve e alla tradizione dell’intaglio del legno.

L’appuntamento rappresenta un invito rivolto a residenti e turisti a entrare in contatto con un patrimonio culturale che unisce storia, tecnica e identità locale. Un’occasione per riscoprire, attraverso oggetti, suoni e racconti, la ricchezza di una comunità che ha saputo custodire e valorizzare le proprie radici.

Per informazioni è possibile contattare il Museo della Fisarmonica all’indirizzo museofisarmonicarobilante@gmail.com o al numero 3288655394, oltre che consultare il sito www.museofisarmonica.com. Per il Mu.S.Com il riferimento è Quinto.dalmasso@gmail.com oppure il numero 3489554673. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito del Comune di Robilante, nell’area tematica “Vivere Robilante” www.comune.robilante.cn.it.

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