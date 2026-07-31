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Cronaca | 31 luglio 2026, 18:29

Incidente sulla A6 Torino-Savona prima del casello di Ceva: traffico rallentato in direzione Savona

Un'auto coinvolta nel sinistro sulla carreggiata sud. Sul posto vigili del fuoco di Mondovì e volontari di Ceva per le operazioni di soccorso

Incidente sulla A6 Torino-Savona prima del casello di Ceva: traffico rallentato in direzione Savona

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 31 luglio, sull'autostrada A6 Torino-Savona, poco prima del casello di Ceva, in direzione Savona.

Il sinistro è avvenuto al chilometro 81+015, nel tratto compreso tra Ceva e Millesimo, con almeno una vettura coinvolta che, secondo le prime informazioni, si trovava sulla corsia di sorpasso.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco del distaccamento permanente di Mondovì e la squadra volontari di Ceva, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area.

L'incidente sta provocando rallentamenti alla circolazione: al momento viene segnalata una coda di circa un chilometro tra Niella Tanaro e Ceva, sulla carreggiata sud in direzione Savona.

Le informazioni sulla dinamica dell'accaduto e sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte sono in aggiornamento.

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