Incidente sulla A6 Torino-Savona prima del casello di Ceva: traffico rallentato in direzione Savona

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 31 luglio, sull'autostrada A6 Torino-Savona, poco prima del casello di Ceva, in direzione Savona.

Il sinistro è avvenuto al chilometro 81+015, nel tratto compreso tra Ceva e Millesimo, con almeno una vettura coinvolta che, secondo le prime informazioni, si trovava sulla corsia di sorpasso.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco del distaccamento permanente di Mondovì e la squadra volontari di Ceva, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area.

L'incidente sta provocando rallentamenti alla circolazione: al momento viene segnalata una coda di circa un chilometro tra Niella Tanaro e Ceva, sulla carreggiata sud in direzione Savona.

Le informazioni sulla dinamica dell'accaduto e sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte sono in aggiornamento.