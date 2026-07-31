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Cronaca | 31 luglio 2026, 18:20

Temporali nel pomeriggio sul Cuneese, interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti sulle strade

Diverse le chiamate: operazioni a Cervere, Roccadebaldi, Barge e Bagnolo Piemonte. Nessuna particolare criticità segnalata

Immagine archivio

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I temporali che nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 luglio, hanno interessato a macchia di leopardo diverse zone della provincia di Cuneo hanno richiesto alcuni interventi da parte dei vigili del fuoco, impegnati principalmente nella rimozione di alberi caduti sulla sede stradale.

Le squadre sono intervenute in particolare a Cervere, Rocca de Baldi, Barge, in via Torriana, e successivamente a Bagnolo Piemonte, in via Maddalena, per mettere in sicurezza le carreggiate e consentire il ripristino della viabilità.

Gli interventi si sono concentrati sulla rimozione di piante e rami caduti a seguito delle raffiche di vento e delle precipitazioni intense che hanno accompagnato i fenomeni temporaleschi.

Al momento non risultano segnalate situazioni di particolare emergenza sul territorio provinciale. Le operazioni svolte dai vigili del fuoco hanno riguardato esclusivamente la messa in sicurezza delle aree interessate e il ripristino delle condizioni di sicurezza sulle strade.

redazione

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