Fossano, in Consiglio il punto su opere e progetti. Due astensioni in maggioranza

Tra i piatti forti della seduta di Consiglio comunale tenuta lunedì 27 luglio, è stata approvata a maggioranza e con l’astensione di due consigliere la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi relativa all’azione amministrativa del primo semestre 2026.

Al documento è infatti mancato il sostegno delle consigliere Airaldi e Micheletto, mentre il confronto tra maggioranza e opposizione ha consentito di passare in rassegna lo stato dell’arte delle principali iniziative che vedono impegnata l’Amministrazione guidata da Dario Tallone negli ambiti della sicurezza, in quello sportivo (in particolare il campo sintetico di via Santa Lucia), nella gestione del verde pubblico e con riguardo progetti quali quello riguardante Casa Ricaldone e il parcheggio pubblico sotterraneo Palocca.

AIRALDI E MICHELETTO SI ASTENGONO

Da rilevare, in argomento, l’astensione delle due consigliere di maggioranza. Tiziana Airaldi, che nel giugno scorso ha lasciato Fratelli d’Italia per aderire a Futuro Nazionale, ha manifestato riserve sulla programmazione dell’impiantistica sportiva, giudicata "assente", e su quella riguardante il personale comunale, secondo lei "carente allo Sportello del Cittadino e all’Ufficio Anagrafe". "In merito all’ordine pubblico e alla sicurezza – ha spiegato –, collegandomi ai gravi episodi verificatasi uno a poca distanza dall’altro, compresi i vandali che hanno buttato giù il muretto del Bastione, richiediamo interventi tempestivi. Pur ritenendo importante quanto svolto per la sicurezza, tutto questo non è ancora sufficiente. Quindi invito a rafforzare la prevenzione, il controllo del territorio e il collegamento fra le istituzioni nel coordinamento delle azioni”.

[Tiziana Airaldi]

"Vorremmo sapere poi meglio quale sarà la destinazione dell’ex Mattatoio, individuata al momento come sede di aggregazione sociale”, ha invece chiesto Marianna Micheletto (Dario Tallone Sindaco), secondo la quale servirebbe "più attenzione al tema della disabilità", con "interventi più mirati e azioni inclusive". "Ritengo poi fondamentale intraprendere percorsi educativi per i giovani con le scuole, le forze dell’ordine, le associazioni del territorio, finalizzati a promuovere il senso civico, il rispetto dei beni comuni, delle persone e delle regole sulla convivenza civile. Pur riconoscendo l’impegno svolto dell’Amministrazione, permangono elementi che richiedono maggiore chiarezza, approfondimento e una diversa definizione delle priorità”, ha spiegato.

LE CRITICHE DELLA MINORANZA

"Senza le progettazioni si perdono le opportunità di partecipare a bandi, acquisire fondi, creare economia di investimenti", ha attaccato Mirella Brizio, per la quale "l’impressione è di immobilità. Si cerca di vivere alla giornata, di reperire fondi con strategici movimenti da un capitolo economico all’altro (…). Molte variazioni sono servite per coprire le spese dell’arcinoto campo di rugby, non ancora mai utilizzato e che non si sa per quanto sarà ancora inutilizzabile”.

[Mirella Brizio]

La capogruppo di "ViviAmo Fossano con Balocco Sindaco" ha poi criticato il finanziamento de “La notte delle torri”: "Non siamo contrari ad eventi e manifestazioni – ha spiegato –. Crediamo però che sia necessaria una programmazione che si interfacci col territorio e si confronti con le realtà culturali, produttive, associative e di volontariato esistenti, per cercare di trovare un’offerta rispondente alle richieste dei fossanesi”.

Su Palazzo Ricaldone ha invece parlato di “opera ancora in fase di stallo": "Non riscontriamo evoluzioni significative sul suo recupero conservativo. Solo il 14 maggio scorso è stato affidato lo studio di progettazione. Ci auguriamo un veloce cambio di prospettiva sui tempi di lavoro".

In tema di sicurezza la consigliera ha auspicato "un potenziamento nelle risorse umane a disposizione della Polizia locale", perché "occorre rafforzare la presenza sul territorio con agenti dedicati e ben formati, riconosciuti come punto di riferimento per la prevenzione”.

La consigliera di minoranza ha poi parlato di verde pubblico: “Malgrado il miglioramento delle manutenzioni ai parchi, alle aiuole e ai cigli stradali, non possiamo non rilevare che la ricognizione e la mancanza di manutenzione degli impianti di irrigazione abbiano vanificato il miglioramento che in primavera sembrava possibile”.

Lorenzo Cassine (Pd “Fossano Democratica”): “La Fossano Smart City, soluzione digitale per la Città, rimane ferma ancora allo stato di promessa. Mancano inoltre incontri pubblici di confronto con le frazioni, alcuni cittadini non ricevono risposte alle richieste nemmeno con le Pec. Mi auguro inoltre che la Consulta Giovani porti avanti un progetto congruo, anche in relazione con le altre realtà di volontariato del territorio”.

[Lorenzo Cassine]

LA REPLICA DEL SINDACO TALLONE

Nel “dibattito interessante” che ne è seguito – la definizione è del consigliere di minoranza Francesco Balocco – è arrivata la replica del sindaco Dario Tallone.

"Sulla gestione delle fiere zootecniche – ha spiegato il primo cittadino – ci affidiamo a organizzazioni sindacali come Cia, Coldiretti e Confagricoltura, che svolgono un ottimo lavoro, e alle diverse associazioni che coinvolgono gli allevatori. Farlo con tutte le numerose aziende del territorio implicherebbe ulteriori sforzi, senza esserne sicuri dei risultati".

"Per viale Vallauri – ha proseguito –, sono contento di aver recuperato tutta quell’area fatiscente, che ora sarà riqualificata con giardini, giostrine e quant’altro. I ritardi nelle operazioni nei lavori pubblici non sono in generale imputabili all’Amministrazione comunale. Palazzo Ricaldone, prossima Casa delle associazioni? Non siamo in ritardo sulle operazioni, stiamo attendendo i fondi da parte della Regione. Il Comune non può farsi carico di un milione e 800mila euro di investimento. Dal progetto preliminare promosso dalla Regione si passerà all’esecutivo per poter procedere per l’affidamento dell’appalto”.

Il primo cittadino si è poi dedicato al tema della videosorveglianza: “Per le telecamere da collegare alla stazione dei Carabinieri siamo in attesa di una conferma da Roma. Per questo sono già state acquisite tutte le attrezzature. Sul fronte sicurezza, aggiungo, teniamo regolarmente incontri nelle scuole fra giovani e forze dell’ordine, per perseguire un obiettivo preciso ed educarli”.

LA GESTIONE DEL VERDE

L’assessore allo Sport e al verde pubblico Danilo Toti: “Il bilancio arboreo è in fase di realizzazione, non credevo fosse un lavoro così complesso per una città come Fossano che ha un polmone verde importante. Dal 16 aprile scorso Agrion si occupa della mappatura dell’area nell’ambito del progetto 'Green Up', con oltre 4.000 piante da individuare e oltre 150 da monitorare. Sessanta saranno abbattute e sostituite da 75 di diversa natura e specie, in base alla zona e alla biodiversità necessaria. Spero che il progetto dia qualcosa anche alla prossima amministrazione. Siamo molto soddisfatti dell’appalto del verde, dopo le varie piogge le piante torneranno verdi e seguendo le direttive sovracomunali ci adegueremo alle disposizioni”.

IL CAMPO SANTA LUCIA

Sul campo sintetico Santa Lucia: “È stato recensito al Coni come campo da calcio con manto in erba. Per intervenire serve un progetto di ristrutturazione e riqualificazione dell’impianto, per cui sono stati stanziati i fondi, bisogna seguire dei tempi tecnici imposti, anche se la volontà del Comune era già di agire da quest’anno. Le lungaggini sono ovviamente noiose e fastidiose, però questo ci deve far riflettere su come i campi debbano essere mantenuti. Oggi il concentrico del Comune conta un campo da calcio, con un’utenza di oltre 1.500 persone. Abbiamo però ricevuto la disponibilità dell’associazione rugby di spostarsi in questo famoso sintetico. Al centro vi è l’attenzione alle strutture, all’ambiente e in generale alla cura della nostra città”.

L’EX MATTATOIO

L’assessore all’Urbanistica Gianfranco Dogliani sull’ex Mattatoio di piazza Milite Ignoto: “È un progetto in piedi da lustri, addirittura da quando il sindaco era l’attuale consigliere Balocco. Prima si era pensato a una destinazione residenziale, per quell’edificio. Ora, per mezzo di una serie di varianti, sarà destinato a uso pubblico e sociale. Avrà uno scopo funzionale, sociale, aggregativo, essendo vicino a una bocciofila e a una casa di riposo. So che oltre alle associazioni locali c’è anche una richiesta di destinazione da parte di realtà esterne, quindi verrà tutto valutato con la massima attenzione. Potrebbe anche diventare un co-housing per persone anziane”.

BERGESIO: "OGGI SI METTONO A TERRA PROGETTI"

“La ricognizione dello stato di attuazione dei programmi rappresenta un passo importante della vita amministrativa del Comune – ha dichiarato il senatore e consigliere comunale Giorgio Maria Bergesio -. Per questo si programma, si progetta, si mettono le opere a bilancio e si va avanti nel tempo con le realizzazioni. Per Palazzo Ricaldone non credo siamo in ritardo nei lavori – ha proseguito –. C’era già una volontà di intervenire da parte delle amministrazioni precedenti, oggi però si mettono a terra dei progetti che devono essere realizzati per la città. Noi non stiamo votando il programma elettorale, ma quello che l’amministrazione sta mettendo a bilancio e portando avanti. I numeri sono chiari e leggibili e confortano l’azione di quest’amministrazione comunale, che sta rispettando in modo puntuale il bilancio previsionale”.

[Giorgio Bergesio e Marianna Micheletto]