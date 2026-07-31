CORSA IN MONTAGNA / Nel weekend si assegnano i tricolori di Km Verticale, Andrea Rostan punta a ripetersi

La montagna torna protagonista nel panorama nazionale.

Sabato 1° agosto il Piz Tri Vertical con l’organizzazione dell’Unione Sportiva Malonno sarà infatti campionato italiano individuale (Assoluto e per le categorie Juniores, Promesse e Master) e di Società di Chilometro Verticale sul classico tracciato da Moscio alla Malga Campel, 3,5 km e 1000 metri all’insù con l’iconico “muro” finale, 200 metri su un pascolo in pendenza apprezzatissimi e frequentatissimi dal pubblico.

Al femminile da seguire le sorelle Francesca ed Erica Ghelfi (Pod. Valle Varaita). Francesca nel 2025 si è laureata campionessa italiana sia nel Mountain Classic sia nell’Uphill; è reduce inoltre dalla vittoria nella prova di Coppa del Mondo a Briançon (Francia). Erica invece, rientrata recentemente alle competizioni, proprio nel contesto del Piz Tri Vertical nel 2021 centrò il titolo tricolore Assoluto di Chilometro Verticale.

In pole position per la vittoria della manifestazione ci sono però l’austriaca Andrea Mayr, otto volte vincitrice e primatista del percorso, e la keniana Gloria Chebet (Run2gether On Trail).

In campo maschile (inizio 9:30) è a pieno titolo tra i favoriti per il successo Andrea Rostan (Atl. Saluzzo), vincitore dell’edizione 2025. Dovrà vedersela con Andrea Elia, bronzo europeo a Kamnik, e con il padrone di casa Henri Aymonod su tutti. Ma altri due piemontesi sono pronti a dare battaglia per il podio: Marcello Ugazio (Sport Project VCO) ed Elia Mattio (Pod. Valle Varaita).

Per la prima volta, sono in palio anche i titoli u20 della specialità e, in questa categoria, la battaglia per il tricolore dovrebbe vedere fronteggiarsi il piemontese Matteo Bagnus (Pod. Valle Varaita) e Gabriele Licini, protagonisti agli Europei di Kamnik.