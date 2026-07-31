Mondovì premia i suoi campioni: riconoscimenti alle società sportive protagoniste di importanti risultati

Nel pomeriggio di venerdì 31 luglio, in sala "Scimè", il Sindaco Luca Robaldo e l'assessore allo Sport Alessandro Terreno, hanno consegnato un diploma di benemerenza ad alcune delle Associazioni e Società Sportive cittadine i cui atleti hanno raggiunti risultati di particolare rilievo, anche di livello nazionale.

1. JFK Baseball Mondovì

2. A.S.D. Tennis Tavolo Mondovì

3. Evolution Gym S.S.D.

4. Fazzari Team A.S.D.

5. A.S.D. Atletica Mondovì

6. A.N.A. Sezione Mondovì

"Un momento intenso, come sempre - commentano Sindaco e Assessore - che ci permette di portare alle atlete ed agli atleti il ringraziamento dell'intera Comunità e l'apprezzamento di tutti. Praticare sport non significa soltanto benessere bensì imparare a rispettare regole ed avversari e credere nei valori universali di fratellanza.

Complimenti di cuore!".