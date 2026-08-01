Lavoratori stagionali, Alba avvia un progetto triennale per l'accoglienza: alloggi e servizi per 30 addetti dell'agricoltura

Passare dall'emergenza a un sistema stabile di accoglienza per i lavoratori agricoli stagionali. È questo l'obiettivo del progetto triennale che il Comune di Alba si appresta ad avviare grazie a un accordo con la Regione Piemonte, finanziato con 88 mila euro distribuiti tra il 2026 e il 2028.

Il tema è stato illustrato dall'assessore al Bilancio Luigi Garassino durante la Terza Commissione consiliare, nell'ambito della ratifica della settima variazione di bilancio approvata d'urgenza dalla Giunta comunale.

"L'intervento è destinato ad alleviare le difficoltà relative all'abitare delle persone che svolgono attività stagionali nel settore dell'agricoltura e si inserisce in una serie di iniziative che l'Amministrazione sta portando avanti insieme alla Prefettura", ha spiegato Garassino.

L'assessore ha evidenziato come il progetto persegua un duplice obiettivo: contrastare le irregolarità nel lavoro agricolo e garantire condizioni abitative dignitose ai lavoratori stagionali.

"Appena insediati avevamo affrontato il problema in modo assolutamente emergenziale, arrivando a utilizzare una palestra comunale per ospitare alcune decine di lavoratori che non trovavano una sistemazione. Oggi stiamo cercando progressivamente di passare da risposte emergenziali a risposte più strutturate e questo progetto nasce proprio con questo obiettivo", ha affermato.

L'iniziativa si svilupperà su tre annualità, con 35 mila euro nel 2026, 40 mila euro nel 2027 e 13 mila euro nel 2028, per un investimento complessivo di 88 mila euro.

Per accelerare i tempi in vista della vendemmia, la Giunta ha approvato la variazione in via d'urgenza subito dopo il provvedimento regionale. Il Comune individuerà, attraverso una procedura a evidenza pubblica, un soggetto esterno che farà da intermediario tra la disponibilità di alloggi e le esigenze dei lavoratori stagionali impiegati nel comparto agricolo.

A fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto è stata l’assessora alle politiche sociali Donatella Croce, che ha spiegato come l'accordo con la Regione sia stato sottoscritto soltanto nei giorni scorsi.

"Per questa vendemmia si riuscirà ad avviare una prima parte delle attività, mentre il grosso del lavoro sarà sviluppato nel prossimo anno, anche perché siamo ormai a fine luglio", ha precisato.

Croce ha spiegato che il Comune svolgerà un ruolo di coordinamento, mentre la gestione operativa sarà affidata a un ente specializzato. L'incarico comprenderà la ricerca degli alloggi, l'organizzazione dei trasporti, la gestione degli affitti, l'accompagnamento dei lavoratori e il raccordo tra aziende agricole e lavoratori in collaborazione con gli operatori del progetto Common Ground.

Per individuare il soggetto affidatario è già stata avviata una manifestazione di interesse attraverso la piattaforma Traspare. Sono stati invitati Motiva, partner di primo livello del progetto Common Ground sul territorio albese, Weco, a realtà che opera da anni nell’ambito della formazione dei lavoratori stagionali tramite l’Accademia della Vigna, ed Emmaus, coinvolta per l'esperienza maturata nella gestione di alloggi a finalità sociale.

L'obiettivo è affidare l'incarico entro la fine del mese, così da consentire l'avvio operativo del progetto già nel mese di agosto.

Il progetto punta a realizzare un'accoglienza diffusa per 30 lavoratori agricoli stagionali, un traguardo che, come ha osservato Croce, richiederà un'importante attività di ricerca di soluzioni abitative sul territorio. "Il Comune di Mango, che ha avviato un'esperienza autonoma, è riuscito a trovare sei alloggi. Arrivare a trenta lavoratori significa mettere in campo una ricerca di abitazioni molto importante."