Incendio a Valdieri, fronte di 350 metri riattivato dal vento. Impegnati oltre trenta tra vigili del fuoco e Aib. In azione anche due Canadair [FOTO E VIDEO]

Proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo divampato sulle montagne di Valdieri, nella zona del monte della Piastra, nei pressi del santuario della Madonna del Colletto e all'altezza dell'abitato di San Lorenzo.

Innescato dalla caduta di un fulmine durante il temporale della notte tra venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto, nella mattinata di oggi, domenica 2 agosto, il rogo ha avuto una riattivazione per un fronte di 350 metri in prossimità della pineta di Valdieri.

Il lavoro dei soccorritori resta intenso per spegnere i focolai sotterranei riattivati dal vento. Sul posto stanno operando squadre di Vigili del Fuoco dal Comando provinciale di Cuneo e dai distaccamento volontari di Morozzo – per un totale di nove uomini –, insieme a ventitré volontari delle associazioni Anti Incendi Boschivi (Aib) della zona.

Sul posto sono in corso da ieri i lanci di un elicottero, cui in mattinata si è affiancato un primo Canadair partito da Genova alle 10.38 e che dopo un primo lancio si è diretto ad Arma di Taggia (Imperia) per caricare acqua in vista di un nuovo lancio. Da pochi minuti vi si è aggiunto un secondo Canadair.

A fare il punto sull'evoluzione dell'emergenza nelle scorse ore era stato il sindaco di Valdieri, Guido Giordana, che ha seguito sul campo le attività di contenimento fin dalle prime ore del primo intervento.

[Il sindaco Guido Giordana]

"Azione, impegno e presenza sul territorio – aveva sottolineato il primo cittadino –. Oggi, per il terzo giorno consecutivo e già a partire dall’alba, siamo saliti a monitorare l’incendio che si è sviluppato in zona della Piastra. È stato un lavoro di squadra fondamentale: per tre giorni abbiamo visto l’impegno continuo dei Carabinieri della stazione di Valdieri, dei volontari dei Vigili del Fuoco, affiancati da consiglieri comunali e cittadini che sono intervenuti fisicamente sul posto per dare una mano. Un grosso e doveroso ringraziamento va anche alla Regione Piemonte, in particolare nelle persone dell’assessore Marco Gabusi e del presidente Alberto Cirio, nonché all’onorevole Monica Ciaburro. Appena contattati, si sono attivati con la massima tempestività. È stato solo grazie alla serietà, alla prontezza e alla straordinaria collaborazione di tutte le persone intervenute che si è riusciti a scongiurare conseguenze ben più pericolose e disastrose per il nostro territorio e per le nostre comunità. A tutti, va il nostro più profondo grazie!".

IL COMUNE: "POSSIBILE CHIUSURA PER LA PROVINCIALE"

Dal Comune di Valdieri giunge intanto una comunicazione sulla viabilità e sicurezza dei cittadini e automobilisti diretti verso l'Alta Valle Gesso: "Il tratto di strada provinciale potrà essere temporaneamente chiuso al traffico dalla rotonda in direzione frazione San Lorenzo. La misura è fondamentale per garantire la sicurezza ed evitare pericoli causati dai frequenti passaggi dei mezzi aerei impiegati nelle operazioni. ​Invitiamo pertanto tutti coloro che raggiungono la rotonda sulla Strada Provinciale a prestare la massima attenzione e a seguire rigorosamente le indicazioni delle forze dell'ordine presenti sul posto per il controllo della viabilità".

"L’Amministrazione comunale – prosegue il messaggio - desidera esprimere un sincero e profondo ringraziamento a tutti i volontari e ai cittadini che con l'Unione Pastorale Valle Gesso si stanno attivando in queste ore difficili, provvedendo alla fornitura e alla distribuzione di cibo e acqua per sostenere le tantissime persone al lavoro sul fronte del fuoco (…). Ringraziamo il sindaco di Roccavione Paolo Giraudo per aver dimostrato vicinanza all'evento dando la propria disponibilità in caso di bisogno".