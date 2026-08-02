BASKET / Dall'avvio ad Alba al gran finale di Riccione: al via le "Estathé 3×3 Italia Finals 2026"

Entra nel vivo a Riccione (Rimini) l'atto conclusivo dell'"Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit", il circuito ufficiale dedicato al basket 3×3 organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro (Fip) in collaborazione con Master Group Sport.

Un intenso cammino estivo partito proprio in provincia di Cuneo, con la tappa inaugurale di Alba dello scorso sabato 30 maggio, e che in due mesi ha attraversato 19 regioni italiane con più di 130 tornei.

Sui campi allestiti in piazzale Roma si sfidano 16 formazioni maschili e 12 femminili per l'assegnazione dei titoli Open 2026. La squadra vincitrice della categoria maschile staccherà inoltre il pass per la tappa di Macao del "Fiba 3×3 World Tour", in programma il 17-18 ottobre. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Riccione e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, riunisce sullo stesso palcoscenico anche le finali giovanili Under 14, Under 16 e Under 18. Iniziate ieri, le gare sono visibili in diretta streaming sul canale YouTube dell'evento a partire dai quarti di finale.

Sullo sviluppo del movimento si è espresso il segretario generale della Fip, Maurizio Bertea: "La sesta edizione del circuito ha coinvolto migliaia di atleti nelle piazze di tutta Italia – ha spiegato il segretario generale Maurizio Bertea –, continuando a crescere sotto il profilo tecnico e di visibilità con il chiaro obiettivo di conquistare la qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028".

Soddisfazione per i risultati del tour è stata espressa anche da Antonio Santa Maria, direttore generale di Master Group Sport: "Siamo molto contenti di aver portato a Riccione le Estathé 3×3 Italia Finals 2026" – ha commentato il direttore generale Antonio Santa Maria –, "un circuito entusiasmante partito da Alba che ha registrato numeri straordinari e un grande coinvolgimento di pubblico."

A confermare il valore sociale e promozionale del torneo è stato infine Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia: "Le Finals di Riccione rappresentano il momento culminante di un percorso che, per oltre due mesi, ha portato il basket 3×3 nelle piazze di tutta Italia, coinvolgendo migliaia di atleti, giovani e appassionati. Da cinque anni sosteniamo la crescita di un movimento che esprime valori nei quali crediamo: rispetto, inclusione, conoscenza reciproca e divertimento, prima ancora del risultato. Estathé® ha portato in ogni tappa la sua allegria e la sua energia, dissetando pubblico e atleti con il suo gusto unico e inconfondibile e, da quest’anno, anche con Estathé® Sport, la nostra prima bevanda per sportivi con sali minerali”.