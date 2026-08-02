domenica 02 agosto
&quot;Festa delle Alpi&quot;, a Pontechianale un'alleanza senza confini: un successo la due giorni dedicata alle Terre Alte
"Festa delle Alpi", a Pontechianale un'alleanza senza confini: un successo la due giorni dedicata alle Terre Alte
 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 02 agosto 2026, 10:50

Alcaraz, show in allenamento e ritorno in campo vicino

Alcaraz, show in allenamento e ritorno in campo vicino

(Adnkronos) -

Carlos Alcaraz è pronto e 'sfida' Jannik Sinner. Il tennista spagnolo è reduce dall'infortunio al polso rimediato a Barcellona che lo ha tenuto lontano dai campi dallo scorso aprile, costringendolo a saltare il Roland Garros e Wimbledon, facendolo scivolare al terzo posto del ranking Atp. 

Ora però Alcaraz ha alzato i giri del motore intensificando gli allenamenti in vista del Masters 1000 di Cincinnati, torneo a cui arriva da campione in carica dopo il malessere che ha costretto Sinner al ritiro nella finale dello scorso anno, e in cui dovrebbe quindi avvenire il suo tanto atteso ritorno in campo. 

Fresco di nuovo taglio di capelli, treccine che sul web stanno già facendo discutere, Alcaraz si è mostrato senza tutore al polso e fluido nei movimenti, provando tutti i colpi in allenamento e sembrando davvero pronto a tornare a competere. Cincinnati sarà l'occasione per riprendere confidenza con campo e racchetta in vista di uno dei grandi obiettivi dell'ultima parte di stagione, gli Us Open, ultimo Slam dell'anno a cui lo spagnolo arriva, anche in questo caso, da campione in carica. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium