Cristiano Ronaldo, matrimonio in vista: nozze fissate e cerimonia blindata

(Adnkronos) -

"Cristiano Ronaldo si sposerà il prossimo weekend". Il fuoriclasse portoghese, reduce dall'eliminazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2026 con il suo Portogallo, che si è arreso alla Spagna poi vincitrice del torneo, è pronto a celebrare le tanto attese nozze con la compagna Georgina Rodriguez.

A rivelarlo è il Sun, che riporta come il matrimonio si terrà nella la prossima settimana, nel weekend del 9 agosto, a Madeira, città natale di Ronaldo, in Portogallo. L'attaccante, 41 anni, sposerà Georgina nella cattedrale di Funchal, con il ricevimento che si terrà poi presso l'hotel a cinque stelle Savoy Palace. La cerimonia sarà blindata: "Agli ospiti dell'hotel è stato comunicato che due piani saranno inutilizzabili venerdì e sabato, così come diverse aree bar", ha rivelato una fonte al media inglese.

La proposta di matrimonio, e il successivo annuncio, era arrivato circa un anno fa: "Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite", aveva scritto Georgina in un post su Instagram a corredo di una foto che mostrava l'anello scelto da Ronaldo. La foto era diventata subito virale sui social, con tantissimi messaggi di auguri. La coppia sta insieme dal 2016 e ha avuto cinque figli: Bella Esmeralda, Cristiano Ronaldo Junior, i gemelli Eva e Mateo e Alana Martina.