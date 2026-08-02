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| 02 agosto 2026, 22:04

Trump e il colpo vincente a golf: "Io ho talento e voi no"﻿

Trump e il colpo vincente a golf: &quot;Io ho talento e voi no&quot;﻿

(Adnkronos) - Donald Trump vince il torneo di golf nel suo circolo di Bedminster, in New Jersey, e pubblica il video del colpo decisivo. Il presidente esibisce con orgoglio le immagini di un ottimo approccio al green. "Il colpo vincente al Bedminster Club Championship! Grazie mille a tutti coloro che hanno partecipato. Ho vinto con un punteggio di 70 e sono onorato perché, a differenza degli altri partecipanti, ho avuto pochissimo tempo per allenarmi, dato che sono concentrato su molte altre cose. Si chiama talento: e io ce l'ho, loro no!", il post del presidente americano su Truth. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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