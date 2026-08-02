"Vacanza a Malta per 20 euro", boom di prenotazioni sul 'Vinted dei viaggi'

(Adnkronos) -

"Vacanza a Malta a 20 euro", "cinque notti in Grecia per due a 280 euro a persona". Non sono favole ma vere e proprie offerte di viaggi 'di seconda mano', che si possono acquistare sul 'Vinted dei viaggi'. Transfer Travel è una nuova piattaforma online dove gli utenti possono vendere, letteralmente, le proprie prenotazioni per vacanze a cui non riescono, o non vogliono, più ad andare.

La piattaforma conta oltre 162mila utenti in più di 170 paese, con i primi tre per attività che sono Stati Uniti, Regno Unito e Canada. "Abbiamo sempre detto di essere come Vinted per i viaggi o eBay per i viaggi", ha detto Maise Blewitt, responsabile commerciale di Transfer Travel, al Daily Mail, "se non potete partire per la vostra vacanza, potete semplicemente metterla in vendita sulla nostra piattaforma e poi rientrare così dell'investimento".

"Al momento sul sito web ci sono oltre mille annunci, di cui oltre mille persone diverse hanno bisogno di recuperare un po' di soldi o di vendere i propri piani di viaggio quando le cose cambiano", ha spiegato Blewitt, "un acquirente della nostra comunità può fare un'offerta e contrattare leggermente sul prezzo, ad esempio se la data di scadenza si avvicina e desidera un'offerta migliore, oppure può semplicemente acquistarlo immediatamente". L'iscrizione è gratuita e una volta acquistato il viaggio il venditore ha 72 ore di tempo per completare il cambio nominativo e trasferire all'acquirente i documenti.

Il viaggio risulterà quindi intestato all'acquirente, che potrà goderselo a un prezzo scontato. Gli annunci sui marketplace sono aumentati del 185% su base annua, a dimostrazione di un incremento significativo dei viaggiatori che scelgono di rivendere le vacanze che non possono più utilizzare. Quest'anno su Transfer Travel sono state pubblicate prenotazioni di viaggi per un valore totale di 7 milioni di sterline, con il valore medio di una vacanza che si aggira intorno alle 1.545 sterline.

"In genere, diciamo che si possono ottenere risparmi tra il 40 e il 70%, ma nell'ultimo mese il risparmio medio si è attestato intorno al 62%", afferma Maisie, che poi cita come esempio un viaggio a Malta che costava 90 sterline, ma il venditore ha accettato di cederlo per 45 sterline, ovvero poco più di 20 sterline a testa, diviso per due persone.

Gli svantaggi? Il livello di dettaglio sul viaggio dipende dal venditore, quindi, proprio come con gli acquisti effettuati su eBay o Vinted, potresti non ricevere un'organizzazione 'su misura'.