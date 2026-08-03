A Frabosa Soprana torna "Montagne di carta"

Torna a Frabosa Soprana l'appuntamento con "Montagne di carta", il festival letterario organizzato da CDM Lab in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Frabosa Soprana. La rassegna proporrà incontri con gli autori, presentazioni editoriali e una serata dedicata al cinema, offrendo al pubblico un ricco calendario di appuntamenti culturali.
Ad aprire il festival, sabato 8 agosto alle ore 17, sarà Claudia Vignolo, che presenterà il suo romanzo Il frutto del peccato.
Il giorno successivo, domenica 9 agosto, sempre alle 17, sarà protagonista la neonata casa editrice genovese Creuza de Mä, che presenterà alcune delle sue più recenti pubblicazioni: Dio al mio angolo di George Foreman, Il vangelo degli ultimi di Federico Traversa, Gaza – Diario di un medico di Salman Khalid e Come superare la perdita – In viaggio col Buddha di Giulio Cesare Giacobbe.
A chiudere il ciclo degli incontri pomeridiani sarà, lunedì 17 agosto alle ore 17, Cosimo Versace, che presenterà il suo romanzo Madì dei coccodrilli.
Il festival offrirà anche un appuntamento dedicato al cinema. Domenica 9 agosto alle ore 21, nella Sala Polivalente di Frabosa Soprana, saranno infatti proiettati i cortometraggi realizzati da Creuza de Mä, Il giovane Gallo, osiamo la speranza e Aurora.