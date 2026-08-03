All'ombra delle palme tagliate: a Ormea la le poesie di Marino Magliani e i disegni Sergio Biancheri

La poesia incontra l'arte e la memoria del Ponente ligure nella mostra "All'ombra delle palme tagliate", in programma alla Casa delle Meridiane di Ormea dal 13 al 30 agosto 2026. L'esposizione, promossa dal Comune di Ormea e curata da Sandro Ricaldone, sarà inaugurata giovedì 13 agosto alle ore 17 e vedrà protagonista lo scrittore Marino Magliani, che leggerà alcune poesie tratte dall'omonima raccolta e presenterà il suo ultimo libro, Fondovalle, pubblicato da Carabba.

Il titolo della mostra richiama la raccolta poetica All'ombra delle palme tagliate, pubblicata da Amos Edizioni nel 2018 con le illustrazioni di Sergio Biancheri, uno dei più significativi artisti del Ponente ligure. Un dialogo tra parola e immagine che racconta una Liguria lontana dagli stereotipi turistici, fatta di uliveti, terrazze, paesi dell'entroterra e paesaggi segnati dal lavoro dell'uomo e dal trascorrere del tempo.

Nelle poesie di Magliani, nato a Dolcedo nel 1960, la memoria diventa il filo conduttore di un racconto che intreccia esperienze personali e vicende collettive. Il linguaggio, dal forte impianto narrativo, restituisce i gesti della civiltà contadina, le atmosfere delle campagne liguri e la progressiva trasformazione di un mondo che rischia di scomparire. Non c'è spazio per la nostalgia, ma piuttosto la volontà di conservare la memoria di una cultura e di un'identità che hanno profondamente segnato il territorio.

Accanto ai versi, le opere di Sergio Biancheri (1934-2024) rafforzano la dimensione evocativa della raccolta. Pittore, incisore, scultore e ceramista, Biancheri ha dedicato gran parte della sua ricerca artistica al paesaggio mediterraneo, ai suoi colori e ai suoi simboli, dalle palme al mare, offrendo un'interpretazione intensa e personale della Liguria.

La mostra sarà arricchita anche da una selezione di immagini storiche del paesaggio ligure e da una rassegna di volumi dedicati ai principali autori del Ponente, da Giovanni Boine e Mario Novaro a Guido Seborga, da Italo Calvino e Francesco Biamonti fino a Giuseppe Conte, in un percorso che mette in relazione letteratura, arte e identità territoriale.