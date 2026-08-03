Revello, inaugurata la Casa Canonica di Madonna delle Grazie: da oggi accoglie i lavoratori stagionali

Con il taglio del nastro avvenuto giovedì 30 luglio, il Comune di Revello ha ufficialmente inaugurato la riapertura della Casa Canonica di Madonna delle Grazie, completamente ristrutturata e pronta a iniziare una nuova fase della sua storia.

Da oggi lunedì 3 agosto la struttura è operativa per ospitare i lavoratori stagionali impiegati nelle aziende frutticole del territorio, offrendo dieci posti letto e una sistemazione dignitosa a supporto di uno dei comparti economici più importanti del paese.

L'intervento di recupero ha richiesto un investimento complessivo di circa 300 mila euro, interamente finanziato attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Un'opera che non ha comportato alcun costo per le casse comunali, consentendo all'Amministrazione di recuperare un edificio storico e di destinarlo a un servizio di grande utilità per il territorio.

La gestione della struttura è stata affidata alla Cooperativa Proposta 80, realtà già attiva nel Revellese nell'ambito del 'Protocollo della Frutta', iniziativa nata per garantire un'accoglienza organizzata e regolare ai lavoratori stagionali impegnati durante la raccolta della frutta.

Le aziende interessate a richiedere un alloggio per i propri dipendenti possono contattare, il numero 333-4793362.

"La riapertura - spiegano il sindaco Paolo Motta e la vice Antonella Rolle - rappresenta anche il recupero di un luogo profondamente legato alla memoria della frazione. Fino agli anni '20 del Novecento la Casa Canonica, conosciuta da tutti come 'Ca dël Prèvi', ospitò anche la scuola elementare. Successivamente fu abitata fino al 1982 dal cappellano della frazione, don Mario Lerda, diventando negli anni un punto di riferimento per la vita comunitaria.

Per lungo tempo i suoi locali hanno accolto il catechismo, le riunioni del comitato dei frazionisti per l'organizzazione della festa di Sant'Antonio e della patronale della Madonna delle Grazie, oltre a recite natalizie, incontri, lotterie, il tradizionale 'incanto', il banco di beneficenza, cene e numerosi momenti di aggregazione che hanno animato la vita della borgata.

Oggi – concludono Motta e Rolle - quello stesso edificio torna a essere un luogo di servizio e di accoglienza. Con una nuova destinazione d'uso, la Casa Canonica continua a svolgere una funzione pubblica, offrendo un sostegno concreto alle aziende agricole e garantendo condizioni abitative adeguate ai lavoratori stagionali che ogni anno contribuiscono al successo della campagna frutticola revellese".