Esposizioni artistiche a Monterosso Grana

L’associazione "San Sebastiano e San Giacom"o di Monterosso Grana organizza l'esposizione d’arte degli artisti Agostino Crosetto e Roberto De Siena, dal titolo ”Omnia mutatur nihil mutantur” (“Tutto cambia niente cambia”).
La località è la Cappella di San Sebastiano (secolo XV) al 6 della Strada Provinciale 23, Monterosso Grana (Cuneo).
In concomitanza l’Associazione San Sebastiano ha da poco completato l’allestimento dell’opera in pietra “In Aurea” che è stata posta lungo il sentiero del Sarvanot, partenza dal cimitero di Monterosso Grana (SP23, 6, 12020 Monterosso Grana CN).
L’esposizione degli artisti sarà aperta da lunedì 10 a domenica 16 agosto dalla Cappella di San Sebastiano, negli orari 9/12 - 15/19 (con ingresso libero).
Info: Associazione San Sebastiano mail: ass.ss.sebagiac@gmail.com; 393.9685828 – mail: ghiron2@gmail.com.