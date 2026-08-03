Bra, la coalizione di centro-destra: “Una buca mette a rischio i pedoni, ma la nostra interrogazione urgente viene rinviata"

Una situazione di potenziale pericolo segnalata da numerosi cittadini, un'interrogazione presentata con carattere d'urgenza e la decisione della Presidenza del Consiglio comunale di rinviarne la discussione.

È quanto denunciano i consiglieri comunali del centrodestra Sergio Panero, Massimo Somaglia, Davide Tripodi, Carlo Patria, Francesco Racca e Giuliana Mossino, che chiedono un intervento tempestivo per mettere in sicurezza il camminamento pedonale lungo strada Orti (SS231).

"L’interrogazione – spiega in una nota la coalizione formata da Fratelli d'Italia, Polo Civico Bra Domani, Lega Salvini Piemonte, Somaglia per Bra, Forza Italia, Noi Moderati-Ppe Unione di Centro – nasce dalle segnalazioni ricevute da diversi cittadini riguardo alla presenza di una buca di notevoli dimensioni sul percorso sterrato utilizzato quotidianamente dai pedoni. Secondo i consiglieri, il cedimento rappresenta un concreto rischio di inciampo e caduta, aggravato dal fatto che il tratto è privo di illuminazione pubblica e quindi particolarmente pericoloso nelle ore serali e notturne. Per questo motivo è stato chiesto all'Amministrazione comunale di verificare rapidamente la situazione, predisporre adeguate misure di segnalazione e programmare al più presto il ripristino del camminamento".

L'opposizione aveva inoltre chiesto che l'interrogazione fosse inserita con carattere d'urgenza all'ordine del giorno del Consiglio comunale del 30 luglio scorso. "Tuttavia – si precisa nel comunicato – con una comunicazione trasmessa dalla Segreteria comunale, è stato reso noto che il Presidente del Consiglio non ha riconosciuto il carattere di urgenza dell'atto, disponendo di non discutere la questione nel corso della seduta".

"Non comprendiamo questa scelta - dichiarano i consiglieri del centrodestra –. Quando è in gioco la sicurezza dei cittadini, ogni giorno può fare la differenza. Non stiamo parlando di un tema politico, ma della necessità di eliminare una situazione di pericolo segnalata da numerosi braidesi. Sarebbe stato opportuno affrontare la questione già nel prossimo Consiglio comunale, per conoscere tempi e modalità dell'intervento".

I consiglieri ribadiscono quindi "la richiesta all'Amministrazione di intervenire con la massima rapidità per mettere in sicurezza il tratto interessato, adottando, se necessario, anche misure provvisorie di segnalazione fino all'esecuzione dei lavori definitivi, nell'interesse della sicurezza di tutti coloro che percorrono quotidianamente il camminamento di strada Orti".