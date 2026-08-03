CORSA IN MONTAGNA / Francesca Ghelfi e Matteo Bagnus campioni italiani di Chilometro Verticale

Piemontesi protagonisti al PizTriVertical di sabato 1 agosto di Malonno, valido come campionato italiano individuale e di società di Chilometro Verticale.

Una super Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita) pone fine al regno di Andrea Mayr, l’austriaca vincitrice delle ultime otto edizione e detentrice del record del percorso. Gara solitaria la sua da quando, dopo la sparata iniziale della keniota Gloria Chebet, si è trovata a dover da subito a lottare più contro se stessa ed il cronometro che contro le avversarie. 38:32 per lei al traguardo, non lontano dal record di 37:14 della Mayr, e il miglior tempo di sempre per un’italiana.

“E’ il primo campionato vertical a cui prendo parte - racconta la vincitrice - . E’ stata una gara diversa perchè mi sono trovata abbastanza presto davanti, senza punti di riferimento e quindi senza poter impostare la mia solita gara fatta di sorpassi da metà gara in su. Ma è andata bene e sono molto contenta”.

A tornare ad alti livelli è anche Erica Ghelfi (Pod. Valle Varaita), sorella di Francesca, le cui altrettanto ottime qualità sono confermate dal quarto posto assoluto (dietro Andrea Mayr e Benedetta Broggi) e dal bronzo nella classifica tricolore che vede anche il nono posto di Noemi Bouchard (Atl. Saluzzo).

Al maschile, Matteo Bagnus (Pod. Valle Varaita) si conferma leader tra gli u20, riuscendo a tagliare il traguardo con ampio margine sul primo degli avversari, Gabriele Licini (oltre 2 minuti il suo vantaggio). Terzo posto e medaglia di bronzo per Daniele Mattio (Pod. Valle Varaita), al primo podio tricolore.

Così Bagnus al traguardo: “Bella esperienza qui al PizTri Vertical. Per me era il primo vertical. Ho gestito bene i 1000 di dislivello, anche se forse nella prima parte sono andato un troppo a tutta ed ho un po’ pagato nel finale. Sono soddisfatto del mio tempo finale”.

Nella prova assoluta, Andrea Rostan (Atl. Saluzzo) non riesce a ripetere il successo dello scorso anno, ma porta a termine una prova comunque positiva, che lo vede quinto tagliare il traguardo al quinto posto assoluto, terzo nella classifica del campionato italiano. Decimo Elia Mattio (Pod. Valle Varaita), quinto tra gli azzurri, 15mo Marcello Ugazio (Sport Project VCO), settimo nella prova tricolore.