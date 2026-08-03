BASKET / L'Italia di Di Meo e Barra si arrende alla Slovenia: argento europeo per gli azzurri

Si è chiuso con una sconfitta in finale l’Europeo U18 di Edoardo Di Meo e Antonio Barra con la Nazionale Under 18.

Una cavalcata esaltante quella azzurra, fino all'epilogo di domenica sera contro la forte Slovenia, che si è imposta con il risultato di 88-71.

Il cuneese Di Meo, in particolare, è stato il grande eroe della semifinale disputata alla Bts Arena di Trento, siglando il canestro decisivo da tre punti a soli 80 centesimi dalla sirena. Per il racconigese Barra 5 punti nella finale contro gli sloveni.

I due atleti sono cresciuti nella GGS Project (realtà nata dalla cooperazione tra Granda College Cuneo, Gators e ABA Saluzzo) ed ora giocano rispettivamente a Tortona (Di Meo) e a Trento (Barra).