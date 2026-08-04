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Attualità | 04 agosto 2026, 16:33

Piozzo, inaugurata la nuova area camper di frazione San Grato

Presenti il presidente della Provincia Luca Robaldo e il consigliere provinciale Pietro Danna. L’occasione è servita anche per fare il punto sugli interventi lungo la sp 254

Piozzo, inaugurata la nuova area camper di frazione San Grato

Un nuovo spazio dedicato al turismo itinerante arricchisce l’offerta del territorio di Piozzo. Ieri, lunedì 3 agosto alle 18.30, è stata inaugurata la nuova area sosta camper di frazione San Grato alla presenza delle autorità locali, dei cittadini e dei rappresentanti delle istituzioni.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, e il consigliere provinciale Pietro Danna, che hanno visitato la nuova struttura insieme agli amministratori comunali. La nuova area camper rappresenta un servizio pensato per rafforzare l’accoglienza turistica e valorizzare ulteriormente il territorio, inserendosi nelle strategie di promozione delle eccellenze locali e di sostegno a una forma di turismo sempre più diffusa e attenta alla scoperta dei piccoli centri.

L’incontro è stato inoltre occasione per fare il punto sulla situazione della strada provinciale 254 e sugli interventi in corso e programmati lungo l’arteria, tema particolarmente sentito dalla comunità locale e dagli amministratori del territorio.


 

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