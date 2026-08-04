Piozzo, inaugurata la nuova area camper di frazione San Grato

Un nuovo spazio dedicato al turismo itinerante arricchisce l’offerta del territorio di Piozzo. Ieri, lunedì 3 agosto alle 18.30, è stata inaugurata la nuova area sosta camper di frazione San Grato alla presenza delle autorità locali, dei cittadini e dei rappresentanti delle istituzioni.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, e il consigliere provinciale Pietro Danna, che hanno visitato la nuova struttura insieme agli amministratori comunali. La nuova area camper rappresenta un servizio pensato per rafforzare l’accoglienza turistica e valorizzare ulteriormente il territorio, inserendosi nelle strategie di promozione delle eccellenze locali e di sostegno a una forma di turismo sempre più diffusa e attenta alla scoperta dei piccoli centri.

L’incontro è stato inoltre occasione per fare il punto sulla situazione della strada provinciale 254 e sugli interventi in corso e programmati lungo l’arteria, tema particolarmente sentito dalla comunità locale e dagli amministratori del territorio.



