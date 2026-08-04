Treni storici, in autunno la linea Milano-Alba per la stagione del tartufo

La Fondazione Fs arricchisce la propria offerta turistica autunnale con nuovi itinerari d'autore ideati tra Piemonte e Lombardia.

La proposta di maggior rilievo per il territorio è il collegamento diretto Milano-Alba, nato per condurre i turisti nel cuore delle Langhe proprio durante il periodo di massima valorizzazione del paesaggio e dell'enogastronomia locale.

L'itinerario Milano-Alba sarà attivo nelle giornate di domenica 11, domenica 18 e domenica 25 ottobre 2026.

La partenza da Milano Centrale è prevista alle 9.05 con arrivo ad Alba alle 12.35, lungo il tracciato che tocca Pavia, Alessandria e Asti. Il viaggio di rientro muoverà da Alba alle 18.20 con arrivo nella stazione capoluogo lombarda alle 22.00. A bordo delle carrozze anni '70 Gran Confort, l'esperienza di viaggio sarà accompagnata da degustazioni di prodotti stagionali e da racconti dedicati al Nebbiolo.

<figure class="image"> </figure>Il programma autunno include anche la rotta Torino-Canelli lungo la Ferrovia delle Langhe, Roero e Monferrato, prevista per domenica 1°, domenica 8, domenica 15 e domenica 22 novembre 2026. Il convoglio, formato da carrozze anni '20 Centoporte, effettuerà fermate intermedie a Torino Lingotto, Bra e Alba.

La corsa inaugurale di domenica 1° novembre vedrà il treno trainato da una locomotiva a vapore con partenza da Torino Porta Nuova alle 8.55, arrivo a Canelli alle 11.29 e rientro alle 21.15. Nelle successive giornate di novembre, l'arrivo a Canelli avverrà alle 10.43 con ritorno a Torino alle 20.20.

I biglietti per le tratte sono acquistabili sui canali di vendita di Trenitalia, sul sito della Fondazione Fs e presso le agenzie di viaggio abilitate.