Elva, oltre 500 appassionati di musica al Bordiga Music Festival

Grande successo per il Bordiga Music Festival che si è svolto domenica scorsa ad Elva.

Musica, natura ed allegria non sono certo mancati, così come una piacevole aria rinfrescante che in questa calda estate è stata un valore aggiunto. Oltre 500 le persone che hanno partecipato all’evento e mangiato pietanze golose con ingredienti del territorio nei locali del paese e alla Proloco. Molto seguiti i concerti: quello itinerante in mattinata a Borgata Serra della John Birks Orchestra e al pomeriggio con Matteo Brancaleoni Sextet - "La dolce vita".

“È stata una domenica all’insegna delle note musicali - ha spiegato il sindaco di Elva, Claudio Arneodo - e dei sapori più autentici del nostro paese. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito ad organizzare il Bordiga Music Festival, con un plauso speciale per gli instancabili e preziosi volontari della Proloco”.