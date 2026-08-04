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Eventi | 04 agosto 2026, 10:03

Elva, oltre 500 appassionati di musica al Bordiga Music Festival

Il sindaco Arneodo: “Una domenica all’insegna del divertimento e del buon cibo. Grazie a tutti i volontari che hanno contribuito alla riuscita dell’evento”

Elva, oltre 500 appassionati di musica al Bordiga Music Festival

Grande successo per il Bordiga Music Festival che si è svolto domenica scorsa ad Elva

Musica, natura ed allegria non sono certo mancati, così come una piacevole aria rinfrescante che in questa calda estate è stata un valore aggiunto. Oltre 500 le persone che hanno partecipato all’evento e mangiato pietanze golose con ingredienti del territorio nei locali del paese e alla Proloco. Molto seguiti i concerti: quello itinerante in mattinata a Borgata Serra della John Birks Orchestra e al pomeriggio con Matteo Brancaleoni Sextet - "La dolce vita". 

“È stata una domenica all’insegna delle note musicali - ha spiegato il sindaco di Elva, Claudio Arneodo - e dei sapori più autentici del nostro paese. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito ad organizzare il Bordiga Music Festival, con un plauso speciale per gli instancabili e preziosi volontari della Proloco”.

c.s.

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