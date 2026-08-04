Sere Fai d’Estate: il castello della Manta tra le dimore storiche riaperte di notte

Quando il caldo estivo concede una tregua e il crepuscolo avvolge il territorio, la bellezza del patrimonio storico e naturalistico piemontese apre le porte in veste serale. Fino a metà settembre, la nuova edizione delle "Sere Fai d’Estate" vede trenta Beni del Fondo per l’Ambiente Italiano Ets prolungare gli orari d’apertura per ospitare oltre 350 appuntamenti tra arte, storia e osservazioni astronomiche. Un'iniziativa di promozione territoriale che vede in prima linea Torino e la sua provincia, custodi di alcuni dei complessi monumentali più suggestivi della regione.

Dalle terrazze del Canavese ai colli del Biellese, l'offerta punta a coniugare la valorizzazione dei beni culturali con forme di turismo sostenibile e di prossimità, raccogliendo l'adesione e il patrocinio degli enti locali e delle istituzioni del territorio.

Castello di Masino: tra creature della notte e a caccia di stelle

Il cuore del Canavese si conferma protagonista con il castello e parco di Masino, a Caravino. Il maniero millenario riapre le sue porte in orario serale a partire dall'ora del crepuscolo, offrendo una prospettiva inedita sul suo parco secolare. Venerdì 7 agosto è in programma l'evento "Creature notturne": guidati dall'esperto naturalistico Roberto Brogliatti, i visitatori potranno addentrarsi nel silenzio del parco illuminato dalle torce per seguire le tracce di chirotteri, piccoli mammiferi e rapaci.

Per gli amanti dell'astronomia tornano le serate di "Astronomi per una notte": giovedì 6, venerdì 14 e 28 agosto (con turni alle 21:15 e alle 22:00), i giovani astrofili dell'associazione torinese Celestia Taurinorum guideranno il pubblico alla scoperta di costellazioni, galassie e stelle cadenti. L'esperienza si completa con la possibilità di degustare un aperitivo sulle terrazze panoramiche del Caffè Masino a partire dalle ore 19. L'evento gode del patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e del Comune di Caravino.

Dalla Serra Morenica al Cuneese

La mappa delle aperture serali tocca anche la provincia di Biella con Villa Flecchia a Magnano. Martedì 11 e giovedì 13 agosto, la dimora che custodisce una preziosa collezione di dipinti tra Otto e Novecento - affacciata sul panorama della Serra Morenica di Ivrea - ospiterà le sue sessioni di osservazione della volta celeste condotte dagli Amici del Polo Astronomico di Alpette, precedute da visite guidate ed eleganti picnic nel giardino della villa.

Il calendario piemontese completa la sua offerta verso sud con il Castello della Manta, nel Cuneese, dove giovedì 6 e 20 agosto sono previste visite alla luce delle lanterne tra gli affreschi tardogotici del Quattrocento e Cinquecento, mentre l'astrofilo Bartolomeo Davide Bertinetto condurrà le serate astronomiche dell'10, 11 agosto e 5 settembre, seguiti dalla camminata al plenilunio del 28 agosto nella Riserva della Biosfera del Monviso.

Un'alleanza tra pubblico, privato e cultura

L'evento estivo del FAI rappresenta un modello consolidato di collaborazione tra tutela del patrimonio e sostegno da parte del tessuto aziendale e istituzionale. Oltre al patrocinio dei vari Comuni e Province coinvolti, il programma si avvale della collaborazione della Rai come Main Media Partner e del sostegno di importanti marchi nazionali quali Ferrarelle, Nims (Gruppo Lavazza), Pirelli, PiùMe, Mitsubishi Electric e il Consorzio Vini DOC delle Venezie.

Per consultare il programma completo e prenotare le visite è possibile accedere al portale ufficiale www.serefai.it.