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| 04 agosto 2026, 17:50

Agli Europei di nuoto artistico l’Italia è di bronzo nel tecnico a squadre

Agli Europei di nuoto artistico l’Italia è di bronzo nel tecnico a squadre

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - L'Italia è di bronzo nel tecnico a squadre degli Europei di nuoto artistico, in scena a Parigi. La squadra azzurra, composta da Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice, totalizza 284.6725 punti e precede di 8 punti la Francia, che chiude in quarta posizione (276.4857). L'oro è del team "B" degli Atleti Neutrali, che scavallano i 300 punti (303.2467), davanti alla Spagna (argento a quota 296.4299). Dodicesima medaglia per l'Italia nella rassegna continentale della capitale francese.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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