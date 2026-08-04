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| 04 agosto 2026, 12:56

Crisi Ceuta, Piantedosi: "Solidarietà alla Spagna, controlli alla frontiera non sono contro Madrid"

Crisi Ceuta, Piantedosi: &quot;Solidarietà alla Spagna, controlli alla frontiera non sono contro Madrid&quot;

(Adnkronos) - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha iniziato il proprio intervento nel Consiglio Affari Interni informale in videoconferenza esprimendo "sincera solidarietà" alla Spagna per quanto è accaduto a Ceuta. 

"Desidero in primo luogo - ha detto, secondo il testo dell'intervento - esprimere al governo spagnolo la sincera solidarietà dell’Italia. Vorrei al contempo chiarire in modo netto la natura della nostra decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime: non si tratta in alcun modo di una misura rivolta contro la Spagna o contro alcun altro partner".  

"È una scelta, di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come avvenuto in tantissimi altri casi". 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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