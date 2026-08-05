Arte e natura sul sentiero di Land art tra Coumboscuro e Rocca Stella

Sabato 8 agosto luglio, Coumboscuro Centre Prouvençal propone la giornata dedicata alla scoperta del territorio percorrendo la “Draio de l’Estelo”, il percorso che da Sancto Lucio raggiunge il poggio di Rocca Stella, con il suo spettacolare panorama sulla pianura piemontese e le Alpi Occidentali.

L’appuntamento è per sabato 8 agosto con ritrovo alle ore 14,30 a S. Lucio, presso la sala mostre del Coumboscuro Centre Prouvençal. Qui la visita illustrata della rassegna “Buscaie - Beppe Viada 100 anni di arte”, per scoprire la figura dell’artigiano / artista cuneese, che a Santo Lucio aveva seconda casa, poiché sin dagli anni 1960 fu maestro intagliatore presso l’Escolo del paese, in cui formò decine di artisti del legno.

In seguito la partenza sul percorso che nella prima parte attraversando borgate e luoghi abitati fino ai 1200 m. Numerose sono le tappe previste presso le istallazioni di land art (arte in natura) che negli anni vengono allestite nell’ambiente naturale della montagna. Diversi gli artisti che hanno contribuito a valorizzare la “draio”. Tra questi Tino Aime, Lucio Maria Morra, Astrid Fremin, Alberto Valerio Cervelli, Corrado Odifreddi, Francesco Segreti, Marzia Barabin, Dorino Ouvrier, Donato Savin, Enrico Chalier … Nelle incontro con gli artisti, con momenti di teatro, letture poetiche dei ragazzi della Escolo de Coumboscuro e il concerto alla Ruà di Rous Soubiran, con la formazione Amoundevous, che proporranno una scelta interpretativa dei brani di autori famosi trascritti in lingua provenzale alpina.

A fine concerto, la seconda parte del percorso più impegnativo che attraverso faggete e declivi porta al pianoro del pilone ai piedi di Rocho de l’Estelo / Rocca Stella. Sotto lo sguardo severo della grande opera “il pastore a tre gambe” di Dorino Ouvrier, si svolgerà la tradizionale merenda offerta con il formaggi dell’azienda agricola La Bruna.

Breve pausa per godere tra gli orizzonti delle Alpi occidentali dalla Bisalta al Viso e (in caso di cielo limpido) sino ai contrafforti del Monterosa pascoli. Poi al crepuscolo la proiezione del film Manodopora di Alain Ughetto, dedicato alla emigrazione dei piemontesi in Provenza.

Per chi desidera può portare la tenda. Per la discesa a valle è necessaria una torcia.

INFORMAZIONI PRATICHE per la giornata:

abbigliamento da montagna con eventuali mantelline e ombrelli pioggia

percorso agevole da S Lucio a frazione Rous Soubiran / Rossi Soprani. Da qui la salita a Rocca Stella richiede di affrontare un dislivello di 450 m.