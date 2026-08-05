Sanità, NurSind: “Oltre un milione di euro tolto dalle buste paga dei lavoratori piemontesi. Le ASL ricalcolino subito le somme”

"Oltre un milione di euro trattenuto impropriamente dalle buste paga di migliaia di operatori sanitari della Regione Piemonte".

È la denuncia del NurSind, che punta il dito contro la gestione e l'applicazione fiscale degli arretrati dell'indennità di Pronto Soccorso, assoggettati a tassazione ordinaria anziché a tassazione separata.



A riassumere il quadro e a chiedere un immediato intervento è Francesco Coppola della segreteria regionale NurSind: "Nonostante il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) preveda in modo chiaro un regime fiscale a tassazione separata per le somme corrisposte a titolo di arretrato, la Direzione Regionale Sanità ha fornito un’interpretazione differente, recepita poi dalle diverse Aziende Sanitarie locali. Una scelta arbitraria ed errata che si è tradotta in un grave e ingiustificato danno economico a carico di migliaia di operatori dell'emergenza-urgenza, già provati da turni e carichi di lavoro estenuanti".



Il sindacato fa sapere di aver già inviato formali note di chiarimento e diffide a tutte le aziende sanitarie interessate, senza tuttavia ottenere il doveroso cambio di rotta. A conferma della bontà della battaglia condotta dal NurSind è giunta anche la pronuncia dell’Agenzia delle Entrate, che – tramite uno specifico interpello – ha confermato la piena correttezza dell'applicazione della tassazione separata sugli arretrati della predetta indennità.



Secondo le stime elaborate dal NurSind, le trattenute indebite ammontano complessivamente a oltre un milione di euro sul territorio regionale, traducendosi in una perdita netta compresa tra i 300 e i 700 euro per ciascun lavoratore interessato, senza contare le penalizzanti ripercussioni sul calcolo del reddito complessivo ai fini IRPEF.



"Alla luce della chiarezza dell'Agenzia delle Entrate, non ci sono più scuse — conclude Francesco Coppola — Chiediamo alle ASL e alle Aziende Ospedaliere di procedere tempestivamente al ricalcolo delle somme e alla restituzione di quanto ingiustamente sottratto ai lavoratori del settore sanitario".