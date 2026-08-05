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Fossano si prepara a un settembre ricco di eventi: a fine agosto svelati i dettagli dei principali appuntamenti
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Eventi | 05 agosto 2026, 18:42

Fossano si prepara a un settembre ricco di eventi: a fine agosto svelati i dettagli dei principali appuntamenti

Dal raduno dell'Anfi al "Trofeo Balocco", fino a "Sport in Piazza" e alla "Notte delle Torri": il calendario delle presentazioni in municipio.

Una veduta di Fossano

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Alla ripresa dopo le ferie estive la città di Fossano è attesa da un denso e variegato calendario di appuntamenti. Tra grandi raduni, sport giovanile, iniziative benefiche e serate di spettacolo, il mese di settembre si preannuncia ricco di manifestazioni di richiamo per residenti e visitatori, i cui dettagli verranno svelati a fine mese nel corso di una serie di conferenze in programma nella Sala Rossa del palazzo comunale in via Roma.

Il primo grande evento in programma sarà il raduno dell'Anfi (Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia), che animerà la città nel fine settimana di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre, con presentazione ufficiale fissata per lunedì 24 agosto. Venerdì 28 agosto si terrà invece la conferenza dedicata al "Trofeo Balocco", torneo di calcio giovanile maschile e femminile di rilievo nazionale e internazionale.

A chiudere il ciclo di incontri coi media sarà la presentazione congiunta di lunedì 31 agosto, focalizzata sulle iniziative di metà mese: la corsa benefica "Run 32", promossa dal 32° Reggimento Genio Guastatori per sabato 12 settembre, la tradizionale giornata di "Sport in Piazza" di domenica 13 settembre e la "Notte delle Torri", l'appuntamento tra musica e intrattenimento in calendario il 17 settembre.

Cristiano Sabre

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