Monforte d'Alba, edizione da record per il 50° di "Monfortinjazz": superate le 5mila presenze

Si chiude con un bilancio record l'edizione 2026 di "Monfortinjazz". La storica rassegna ha celebrato il suo 50° anniversario con 5.100 presenze complessive nei sette concerti all'Auditorium Horszowski di Monforte d'Alba. Organizzata dall'associazione MonforteArte Odv in collaborazione con Ponderosa Music and Arts, la manifestazione ha registrato quattro serate sold out, confermandosi un punto di riferimento culturale nelle Langhe grazie all'impegno di oltre 40 volontari, tecnici e sostenitori.

Il cartellone del cinquantenario ha visto alternarsi sul palco grandi nomi della musica internazionale e d'autore: dall'inaugurazione con Tony Hadley al dialogo tra Stefano Bollani ed Enrico Rava legato al film "Tutta Vita" di Valentina Cenni, fino all'omaggio a David Bowie firmato da Paolo Fresu con il progetto "Heroes". Spazio poi alla raffinatezza del trio L'Antidote (Bijan Chemirani, Rami Khalifé e Redi Hasa), alla scrittura di Suzanne Vega, alla delicatezza dei Kings of Convenience e al finale con Vinicio Capossela nel trentennale di "Il ballo di San Vito".

"Siamo profondamente orgogliosi di questo risultato, che premia il lavoro di una comunità intera e la fiducia di un pubblico straordinario – ha dichiarato il presidente di MonforteArte Odv, Adolfo Ivaldi –. I numeri di questa edizione parlano da soli: 'Monfortinjazz', nel suo cinquantesimo anniversario, ha saputo rinnovare il proprio legame con il territorio e con la grande musica."

Alle sue parole si uniscono quelle del direttore artistico Renato Moscone: "Questo cinquantesimo anniversario ha confermato la forza della visione artistica di 'Monfortinjazz' – ha aggiunto Moscone –: un festival capace di tenere insieme eccellenza, libertà espressiva e relazione profonda con il pubblico".