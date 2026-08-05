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Adolfo Ivaldi e Renato Moscone (foto di Donatella Arione)
Monforte d'Alba, edizione da record per il 50° di "Monfortinjazz": superate le 5mila presenze
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Eventi | 05 agosto 2026, 18:57

Monforte d'Alba, edizione da record per il 50° di "Monfortinjazz": superate le 5mila presenze

Grandi numeri per la rassegna organizzata da MonforteArte e Ponderosa Music and Arts all'Auditorium Horszowski. Il presidente Adolfo Ivaldi: "Premia il lavoro di un'intera comunità"

Adolfo Ivaldi e Renato Moscone (foto di Donatella Arione)

Adolfo Ivaldi e Renato Moscone (foto di Donatella Arione)

Si chiude con un bilancio record l'edizione 2026 di "Monfortinjazz". La storica rassegna ha celebrato il suo 50° anniversario con 5.100 presenze complessive nei sette concerti all'Auditorium Horszowski di Monforte d'Alba. Organizzata dall'associazione MonforteArte Odv in collaborazione con Ponderosa Music and Arts, la manifestazione ha registrato quattro serate sold out, confermandosi un punto di riferimento culturale nelle Langhe grazie all'impegno di oltre 40 volontari, tecnici e sostenitori.

Il cartellone del cinquantenario ha visto alternarsi sul palco grandi nomi della musica internazionale e d'autore: dall'inaugurazione con Tony Hadley al dialogo tra Stefano Bollani ed Enrico Rava legato al film "Tutta Vita" di Valentina Cenni, fino all'omaggio a David Bowie firmato da Paolo Fresu con il progetto "Heroes". Spazio poi alla raffinatezza del trio L'Antidote (Bijan Chemirani, Rami Khalifé e Redi Hasa), alla scrittura di Suzanne Vega, alla delicatezza dei Kings of Convenience e al finale con Vinicio Capossela nel trentennale di "Il ballo di San Vito".

"Siamo profondamente orgogliosi di questo risultato, che premia il lavoro di una comunità intera e la fiducia di un pubblico straordinario – ha dichiarato il presidente di MonforteArte Odv, Adolfo Ivaldi –. I numeri di questa edizione parlano da soli: 'Monfortinjazz', nel suo cinquantesimo anniversario, ha saputo rinnovare il proprio legame con il territorio e con la grande musica." 

Alle sue parole si uniscono quelle del direttore artistico Renato Moscone: "Questo cinquantesimo anniversario ha confermato la forza della visione artistica di 'Monfortinjazz' – ha aggiunto Moscone –: un festival capace di tenere insieme eccellenza, libertà espressiva e relazione profonda con il pubblico".

Stefano Bollani ed Enrico Rava (foto di Donatella Arione)

Stefano Bollani ed Enrico Rava (foto di Donatella Arione)

Il pubblico dell'auditorium (foto di Donatella Arione)

Il pubblico dell'auditorium (foto di Donatella Arione)

Vinicio Capossela (foto di Donatella Arione)

Vinicio Capossela (foto di Donatella Arione)

King of Convenience(foto di Donatella Arione)

King of Convenience(foto di Donatella Arione)

Suzanne Vega (foto di Donatella Arione)

Suzanne Vega (foto di Donatella Arione)

Antiodote (foto di Donatella Arione)

Antiodote (foto di Donatella Arione)

Thomas Umbaca (foto di Donatella Arione)

Thomas Umbaca (foto di Donatella Arione)

Paolo Fresu-Heroes (foto di Donatella Arione)

Paolo Fresu-Heroes (foto di Donatella Arione)

Tony Hadley (foto di Donatella Arione)

Tony Hadley (foto di Donatella Arione)

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