Incendio sul Monte Piastra, chiusa la strada verso il Santuario della Madonna del Colletto

A causa del propagarsi dell'incendio boschivo in località Monte Piastra e al conseguente aggravarsi delle condizioni di sicurezza, è stata emessa dal sindaco, Guido Giordana, l'ordinanza per la chiusura immediata al transito veicolare e pedonale del tratto di strada comunale e del sentiero pedonale che dal Collettino conduce al confine con il Comune di Demonte (Santuario Madonna del Colletto).



Il provvedimento è valido a partire da oggi e fino a nuova revoca, per garantire l'incolumità pubblica e facilitare il massiccio intervento dei mezzi addetti allo spegnimento.

"Si raccomanda a tutti la massima prudenza e di non avvicinarsi alle zone interessate per non intralciare le operazioni dei soccorsi - dicono dal Comune -. Eventuali autorizzazioni in deroga potranno essere rilasciate dal Sindaco solo per giustificati motivi".