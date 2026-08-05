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Incendio sul Monte Piastra, chiusa la strada verso il Santuario della Madonna del Colletto
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Viabilità | 05 agosto 2026, 19:05

Incendio sul Monte Piastra, chiusa la strada verso il Santuario della Madonna del Colletto

Il provvedimento è valido a partire da oggi e fino a nuova revoca, per garantire l'incolumità pubblica e facilitare il massiccio intervento dei mezzi

Incendio sul Monte Piastra, chiusa la strada verso il Santuario della Madonna del Colletto

A causa del propagarsi dell'incendio boschivo in località Monte Piastra e al conseguente aggravarsi delle condizioni di sicurezza, è stata emessa dal sindaco, Guido Giordana, l'ordinanza per la chiusura immediata al transito veicolare e pedonale del tratto di strada comunale e del sentiero pedonale che dal Collettino conduce al confine con il Comune di Demonte (Santuario Madonna del Colletto).


Il provvedimento è valido a partire da oggi e fino a nuova revoca, per garantire l'incolumità pubblica e facilitare il massiccio intervento dei mezzi addetti allo spegnimento.

"Si raccomanda a tutti la massima prudenza e di non avvicinarsi alle zone interessate per non intralciare le operazioni dei soccorsi - dicono dal Comune -. Eventuali autorizzazioni in deroga potranno essere rilasciate dal Sindaco solo per giustificati motivi".

redazione

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