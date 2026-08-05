Bronzo per Paltrinieri nella 5 km agli Europei di fondo, oro a Wellbrock

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Gregorio Paltrinieri vince la medaglia di bronzo nella 5km in acque libere agli Europei di nuoto in corso a Parigi. L'azzurro chiude a 4"5 dal tedesco Florian Wellbrock che, dopo la vittoria di ieri nella 10km, completa la doppietta con il tempo di 55:40.2. Rispetto alla gara di ieri, si conferma al secondo posto anche l'ungherese David Betlehem, a +2"3. Splendido terzo posto per Super Greg, che nell'ultimo chilometro si riaggancia al terzetto di testa superando il francese Sacha Velly (poi quarto) e quasi sogna la rimonta anche su Betlehem, che però riesce a difendersi. Chiudono al quinto e sesto posto, rispettivamente, Domenico Acerenza (+14"2) e Marcello Guidi (+14"6). Con quella di Paltrinieri l'Italia sale a quota 15 medaglie, di cui 5 ori, 4 argenti e 6 bronzi.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).