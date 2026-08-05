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| 05 agosto 2026, 18:40

Delmastro, Camera non autorizza l’uso delle chat, voto a scrutinio segreto

Delmastro, Camera non autorizza l’uso delle chat, voto a scrutinio segreto

ROMA (ITALPRESS) - Con 206 voti favorevoli e 133 contrari, l'Auladella Camera ha approvato la relazione della Giunta per leAutorizzazioni che proponeva di negare alla Procura di Roma ilsequestro delle chat tra l'ex sottosegretario alla GiustiziaAndrea Delmastro e Mauro Caroccia. Su richiesta di Pd, Avs e M5S,la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. (ITALPRESS)- Foto: Ipa Agency -

Agenzia Italpress

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