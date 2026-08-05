Dimarco e Nkunku, a Perth finisce 1-1 il derby Milan-Inter

PERTH (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Finisce 1-1 il derby "australiano" tra Milan e Inter, al gol di Dimarco ha risposto Nkunku su calcio di rigore. Buon test per entrambe le formazioni in vista delle prossime amichevoli e dell'inizio di campionato: i nerazzurri sfideranno il Monza, i rossoneri affronteranno il Torino. Prima del calcio d'inizio le due squadre hanno ricordato Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi all'età di 66 anni: in mezzo al campo la maglia numero 6 rossonera, sugli schermi l'immagine dell'ex difensore del Milan e della Nazionale con la Coppa Campioni alzata al cielo e la scritta: "6 per sempre capitano". Amorim ha schierato il 3-4-2-1 con Loftus-Cheek e Cissè a supporto di Camarda, l'Inter ha risposto col solito 3-5-2, in attacco spazio alla coppia Pio Esposito-Idrissou. Al 6' di gioco, inoltre, tutto il pubblico presente all'Optus Stadium ha applaudito per omaggiare nuovamente Baresi.

Il Milan ha iniziato con un piglio differente il primo derby della stagione, Chukwueze ha messo in area un pallone pericoloso ma nè Bartesaghi nè Camarda sono riusciti a ribadire in rete. Al 18' i rossoneri hanno sfiorato il vantaggio, il tiro di Musah è terminato sul palo alla destra di Martinez. I nerazzurri non sono riusciti a creare gioco, l'unica conclusione pericolosa nel primo tempo è stata creata da Zielinski, ma il tiro del polacco è terminato alta sopra la traversa.

Nella ripresa, dopo appena 7', l'Inter è passata in vantaggio: buon lavoro di Lavelli spalle alla porta, il giovane attaccante ha servito Barella sulla destra, il centrocampista sardo ha trovato Dimarco dentro l'area piccola che da due passi ha superato Torriani. Dopo un'ora di gioco il nuovo tecnico rossonero ha rivoluzionato la squadra, buon impatto di Rafael Leao, tra i più propositivi in campo: al 39' è arrivato il pareggio su calcio di rigore di Nkunku, diverse le proteste da parte dei nerazzurri per la decisione del direttore di gara che ha ravvisato un fallo di Dimarco sullo stesso Nkunku. Il primo derby della Madonnina della stagione finisce 1-1.

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