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| 05 agosto 2026, 15:12

Genco ( Comune di Trapani): "Con Sport Illumina restituiamo ai cittadini uno spazio di comunità"

Genco ( Comune di Trapani): &quot;Con Sport Illumina restituiamo ai cittadini uno spazio di comunità&quot;

(Adnkronos) - L'inaugurazione dell'area sportiva Illumina a Trapani segna la riqualificazione di uno spazio urbano a lungo trascurato, restituito alla comunità grazie al progetto di Sport e Salute, finanziato dal ministro per lo Sport e i Giovani. L'assessore del Comune di Trapani, Andrea Genco sottolinea il valore sociale dell'iniziativa, che offre ai giovani e alle famiglie un nuovo luogo di aggregazione, annunciando ulteriori interventi per ampliare le infrastrutture sportive cittadine e rafforzare la collaborazione con le associazioni del territorio, protagoniste dell'inclusione e dell'educazione attraverso lo sport. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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