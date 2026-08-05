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| 05 agosto 2026, 07:12

Milan-Inter, oggi amichevole in Australia: orario, probabili formazioni e dove vederla

Milan-Inter, oggi amichevole in Australia: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) -

Milan e Inter tornano in campo in amichevole, per il derby della tournée australiana. Oggi, mercoledì 5 agosto, i rossoneri e i nerazzurri si sfidano in un match di lusso del pre-campionato all'Optus Stadium di Perth, per testare i progressi della preparazione in vista dell'esordio in Serie A. La squadra di Amorim scenderà in campo con il lutto al braccio, per ricordare lo storico capitano del club Franco Baresi, scomparso pochi giorni fa. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

 

Ecco le probabili formazioni di Milan-Inter, in campo oggi alle 13 ora italiana:  

MILAN (3-5-2): Terraciano; De Winter, Gabbia, Gila; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Ricci, Bartesaghi; Camarda, Goncalo Ramos. All. Amorim 

INTER (3-5-2): J.Martinez; Stones, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Iddrissou. All. Chivu 

L'amichevole di Perth tra Milan e Inter sarà visibile in diretta su Sky Sport e su Dazn. La partita sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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