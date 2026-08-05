mercoledì 05 agosto
Distretto del Cibo della Frutta: un territorio che cresce insieme
 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 05 agosto 2026, 12:47

Morte piccolo Domenico, accordo tra Monaldi e famiglia per risarcimento

Morte piccolo Domenico, accordo tra Monaldi e famiglia per risarcimento

(Adnkronos) - C'è l'accordo per il risarcimento tra l'Azienda dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi di Napoli, e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto il 21 febbraio dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato il 23 dicembre 2025. A confermarlo all'Adnkronos è il legale della famiglia del piccolo, l'avvocato Francesco Petruzzi. "Abbiamo raggiunto l'accordo con una cifra congrua e soddisfacente" commenta l'avvocato che per motivi di riservatezza non può divulgare la cifra. La firma dell'accordo avverrà a settembre.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium