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| 05 agosto 2026, 16:59

Piscina per sole musulmane? Com. islamica Roma: "Falso, è un progetto inclusivo per tutte le donne"

Piscina per sole musulmane? Com. islamica Roma: &quot;Falso, è un progetto inclusivo per tutte le donne&quot;

(Adnkronos) - "Una piscina per sole donne musulmane? Falso, è un'iniziativa inclusiva destinata a tutte le donne, non solo musulmane. Il tentativo di strumentalizzare questa vicenda è fallito, non c'è nessuna imposizione della sharia. Promuoviamo il benessere di tutta la comunità". A parlare è Sabrine Hammami, responsabile dei progetti sociali della Comunità islamica di Roma, coinvolta nel progetto dell'impianto sportivo di Tor Tre Teste, quartiere della Capitale, che aprirà la propria piscina alla sole donne in orari stabiliti durante il mese di agosto. Iniziativa che, prima ancora di essere avviata, ha già avuto uno strascico di polemiche. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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