Sanremo 2027, dopo il varo del regolamento Giovani il countdown entra nel vivo

(Adnkronos) - Con l'ufficializzazione da parte della Rai della nuova formula di Sanremo Giovani e del relativo nuovo regolamento (che sarà online dal 7 agosto), il countdown dei passaggi ufficiali verso il festival 2027 entra nel vivo. Come da indiscrezioni riportate nelle scorse settimane dall'Adnkronos, i finalisti di Sanremo Giovani che si sfideranno il 18 dicembre in diretta su Rai1 saranno 6, di cui 3 provenienti dal concorso Area Sanremo e 3 dalla selezione della commissione musicale del festival guidata dal conduttore e direttore artistico Stefano De Martino.

E il vincitore gareggerà direttamente tra i Big nel festival in programma al Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio

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Ai sei finalisti si arriverà attraverso un percorso di selezione che dalle candidature arrivate porterà, con una prima scrematura, a 60 artisti che saranno convocati per le audizioni dal vivo. Al termine delle audizioni il numero dei candidati passerà a 15 artisti di Sanremo Giovani, che andranno ad aggiungersi ai 15 artisti provenienti da Area Sanremo, per un totale di 30 giovani talenti. E qui si inserisce una prima importante novità: i 30 selezionati verranno sottoposti ad una "nuova fase di selezioni dal vivo, che si svolgeranno a Sanremo in due week end, alla presenza del direttore artistico Stefano De Martino", ha annunciato la Rai. Da queste audizioni usciranno i 6 finalisti, equamente suddivisi tra i due percorsi: tre provenienti da Sanremo Giovani e tre provenienti da Area Sanremo, che si sfideranno per la vittoria il 18 dicembre su Rai1. Ma, prima della sfida decisiva, un'altra novità: "i sei artisti avranno l'opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico attraverso una speciale attività di promozione editoriale: si esibiranno infatti nel corso di altrettante puntate di un importante appuntamento televisivo di Prime Time su Rai 1, portando la propria musica sulla rete ammiraglia Rai in un contesto di straordinaria visibilità", anticipa ancora la Rai. Ma non è ancora chiaro se ad ospitare le esibizioni dei 6 finalisti sarà uno spin-off di 'Affari Tuoi' o un altro, nuovo, appuntamento. Forse qualche dettaglio in più arriverà dalla lettura del Regolamento, disponibile da venerdì.

Nel frattempo il lavoro di costruzione e scouting di Stefano De Martino va avanti. Complice l'investitura avvenuta nella finale di Sanremo 2026, il conduttore e direttore artistico ha iniziato a ragionare e ad applicarsi sul festival 2027 già da mesi, tra incontri con discografici, artisti e management ed apparizioni ad alcuni concerti che sono suonate come indizi di corteggiamenti per Sanremo. De Martino ha confessato il suo sogno di avere all'Ariston Vasco Rossi (che nel 2027 festeggia i 50 anni di carriera), è stato visto al concerto di Rosalia ed ad importanti festival estivi come il MiAmi, si è incontrato con Salmo in Sardegna (pare per tentare di coinvercerlo a partecipare in gara al festival). Lo stesso De Martino ha alluso con ironia alla possibile reunion dei Maneskin sul palco dell'Ariston dopo che la notizia ha cominciato a circolare. Inoltre si è vociferato di un tentativo di portare al festival Dua Lipa. Non meno popolate le indiscrezioni sulla possibile presenza al festival di alcuni dei suoi compagni di lavoro degli ultimi anni, tra 'Stasera tutto è possibile' e 'Bar Stella' su Rai2 e 'Affari Tuoi' su Rai1, a partire da Brenda Lodigiani e Herbert Ballerina. La strada verso il festival è ancora lunga ma la carne al fuoco è già molta.

Il prossimo passaggio ufficiale obbligato sarà il varo del Regolamento del festival 2027, da cui si capirà, per esempio, quale sarà il numero dei Big in gara (almeno quello auspicato, salvo deroghe dell'ultimora, spesso verificatesi negli ultimi anni). Il numero probabile varia nelle indiscrezioni dai 24 ai 26. Una cifra più contenuta delle ultime edizioni e coerente con una formula del festival che vedrà tutti i Big sul palco in ognuna delle cinque serate del festival e che introdurrà la nuova serata 'Performance' al venerdì, che servirà anche a selezionare il rappresentante italiano all'Eurovision Song Festival. E che regalerà al festival un terzo 'vincitore', oltre a quello della serata cover (prevista per il giovedì) e, naturalmente, a quello del festival, che chiuderà come sempre la kermesse.