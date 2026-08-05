Trump “Lo stretto di Hormuz riaprirà molto presto, altrimenti colpi durissimi”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Lo Stretto di Hormuz "aprirà molto presto", in caso contrario gli iraniani "saranno colpiti molto duramente. E allora lo Stretto si aprirà". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una intervista a Fox News. Inoltre, ha ribadito che l'Iran "non avrà mai un'arma nucleare". - foto Ipa Agency - (ITALPRESS).