Banca Territori del Monviso protagonista alla Fiera Nazionale del Peperone con SARABANCA e la Cena per la Ricerca

Banca Territori del Monviso rinnova la propria presenza alla Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola con due iniziative pensate per coinvolgere il pubblico, rafforzare il legame con il territorio e sostenere importanti realtà impegnate nel sociale e nella ricerca.

Il primo appuntamento sarà SARABANCA, in programma sabato 29 agosto alle ore 21 in Piazza Sant’Agostino a Carmagnola: una serata all’insegna del divertimento e della partecipazione, con un format dinamico che coinvolgerà il pubblico attraverso diverse sfide e giochi di squadra.

Riconoscimenti musicali, quiz e curiosità, prove di velocità, sfide di intuizione e momenti di collaborazione tra partecipanti saranno gli ingredienti di una serata pensata per unire generazioni diverse e creare un’occasione di incontro e condivisione nel cuore della manifestazione.

La solidarietà sarà protagonista anche quest’anno con la cena per la Ricerca promossa da Banca Territori del Monviso ed in programma giovedì 3 settembre alle ore 20.00 presso gli Antichi Bastioni di Carmagnola.

La partecipazione prevede un costo di 50 euro a persona; anche grazie al contributo di BTM, per ogni commensale saranno devoluti 40€ in beneficenza alla Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro.

«Da ormai sei anni la nostra Banca organizza, durante la Fiera del Peperone, questa cena benefica a sostegno della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo, oggi Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro - dichiara il Direttore Generale Luca Murazzano - il cui ricavato viene devoluto per attività di Ricerca, illustrate durante la serata da medici e ricercatori dell’Istituto di Candiolo».

La serata sarà inoltre un’occasione di convivialità e condivisione, intervallata da momenti di intrattenimento e leggerezza che accompagneranno il pubblico nel corso della cena. Il menù, pensato per abbinare eccellenze del territorio a sapori inediti, sarà realizzato dal catering Sweet Food di Carmagnola, che offrirà il proprio servizio senza scopo di lucro, contribuendo così alla finalità benefica dell’iniziativa.

La cena placée prevede:

Buffet di benvenuto, con ricchi antipasti;

Polpo tonnato con polvere di capperi e pomodori secchi;

Insalata russa della tradizione allo zafferano con chips di Reggiano 24 mesi e menta di Pancalieri;

Agnolotto sfogliato al nero di seppia, farcito con branzino e patate, con sugo di burrata ricotta salata, erbette di Provenza e polpo scottato alla paprika dolce;

Rollatine di Coniglio Grigio di Carmagnola al pepe verde;

Sigarette al Peperone Quadro di Carmagnola fritto;

Bonet della tradizione rivisitato con crumble di pasta frolla all’amaretto e gel al caramello salato.

Bevande: Arneis Franco Poderi del Vaiot, Barbera d’Alba La Teresina, Moscato d’Asti Mario Rivetti, Prosecco, H2O naturale e frizzante.

Per prenotazioni contattare l’Ufficio Relazioni Esterne e Marketing BTM al 345 6195110, o scrivere a marketing@bancabtm.it.