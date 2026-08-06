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Sport | 06 agosto 2026, 09:37

ATLETICA / Abdelkarim Ezzouhti e Laura Restagno si aggiudicano la Villanova 8 Run

Nella nona prova del Trofeo CorriPiemonte Strada successo dei portacolori dell'Atletica Mondovì Acqua S.Bernardo

Il podio maschile (foto atletica mondovì)

Il podio maschile (foto atletica mondovì)

I portacolori dell’Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo Abdelkarim Ezzouhti e Laura Restagno sono i vincitori della Villanova 8 Run, manifestazione di corsa su strada, organizzata da PAM Mondovì-Chiusa Pesio, disputatasi martedì 4 agosto a Villanova di Mondovì e valida come nona prova del Trofeo CorriPiemonte Strada. 

Completano il podio maschile Andrea Mandrino (Atl. Alessandria) e Gianluca Ferrato (Atl. Saluzzo), mentre su quello femminile salgono Priscilla Ravera (ASD Dragonero) ed Emma Giaccone (ASD Borgaretto 75). Circa 300 i partecipanti alla prova competitiva.

Nella classifica del CorriPiemonte restano al comando Paolo Erminio Cavallaro (Accademiatletica) e Debhora Li Sacchi (ASD Borgaretto 75) con Atl. Novese che guida la classifica combinata e quella maschile, mentre perde il primato nella femminile a vantaggio di Olimpia Runners.  

fidal piemonte

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