ATLETICA / Abdelkarim Ezzouhti e Laura Restagno si aggiudicano la Villanova 8 Run

I portacolori dell’Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo Abdelkarim Ezzouhti e Laura Restagno sono i vincitori della Villanova 8 Run, manifestazione di corsa su strada, organizzata da PAM Mondovì-Chiusa Pesio, disputatasi martedì 4 agosto a Villanova di Mondovì e valida come nona prova del Trofeo CorriPiemonte Strada.

Completano il podio maschile Andrea Mandrino (Atl. Alessandria) e Gianluca Ferrato (Atl. Saluzzo), mentre su quello femminile salgono Priscilla Ravera (ASD Dragonero) ed Emma Giaccone (ASD Borgaretto 75). Circa 300 i partecipanti alla prova competitiva.

Nella classifica del CorriPiemonte restano al comando Paolo Erminio Cavallaro (Accademiatletica) e Debhora Li Sacchi (ASD Borgaretto 75) con Atl. Novese che guida la classifica combinata e quella maschile, mentre perde il primato nella femminile a vantaggio di Olimpia Runners.