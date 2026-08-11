NUOTO / Sara Curtis nella storia del nuoto italiano: è la prima azzurra sul podio europeo dei 100 stile libero

Alla prima occasione utile Sara Curtis non si è fatta certamente pregare e, con grande merito, ha subito portato a casa una splendida medaglia di bronzo nei 100 metri stile libero agli Europei in vasca lunga di Parigi.

Nella serata odierna, martedì 11 agosto, la 19enne di Savigliano è stata battuta solamente dalla fuoriclasse Marrit Steenbergen (51”90) e dall’altra olandese Milou Van Wijk (52”71).

Davanti al numeroso pubblico dell’Olympic Aquatic Centre, la giovane stella azzurra ha fatto segnare un incredibile 52”72, andando a sfiorare il suo record italiano che rimane di 52”69. Ricordiamo che mai una ragazza italiana era salita sul podio europeo della gara regina.

Queste le parole di Sara Curtis ai microfoni Rai al termine della finale: “Sono veramente contenta perché prendere questa medaglia era importantissimo per me, per la mia crescita e per la mia famiglia. Ho scritto una nuova pagina del nuoto italiano e sono molto orgogliosa per questo. Volevo fare questo tipo di gara, ho patito però un po’ il passaggio ai 50 metri: volevo passare forte. Speravo di fare qualcosina meglio alla fine ma va benissimo così. Questo mi spingerà a lavorare ancora di più sugli arrivi”.

La piemontese aveva iniziato il suo cammino in batteria con un buon 53”76, per poi migliorarsi nettamente in semifinale con un ottimo 52”93.

Per la saviglianese si tratta della prima medaglia in una rassegna continentale in vasca lunga. L’alloro odierno si aggiunge all’oro mondiale in vasca corta, ai nove podi europei sempre nella vasca da 25 metri e ad altri numerosi risultati di prestigio nelle categorie giovanili.

Sara Curtis tornerà in gara domani mattina, mercoledì 12 agosto, per il primo turno dei 50 dorso e presumibilmente per le batterie della staffetta 4x100 stile femminile. In serata, a partire dalle ore 18:30, la cuneese prenderà eventualmente il via all’ultimo atto della staffetta 4x100 stile e alla semifinale dei 50 dorso (in caso di qualificazione).