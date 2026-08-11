Martinenghi si commuove dopo l'oro agli Europei: "Ho pensato di smettere"

(Adnkronos) - "Oggi sono arrivato per vincere. Due settimane fa per me era quasi una bestemmia pensare a questa possibilità, ma oggi sono partito dai blocchi consapevole delle mie capacità". Nicolò Martinenghi si commuove dopo lo splendido oro agli Europei di nuoto a Parigi di oggi, martedì 11 agosto: "Prima mi stavo commuovendo - ha detto l'azzurro a Sky Sport - la strada che si fa non è sempre tutta in discesa. Non è semplice essere un atleta quando ci sono grandi obiettivi, prima di tutto ogni giorno vogliamo vincere contro noi stessi".

Martinenghi, che a Parigi è tornato a vincere dopo l'oro memorabile alle Olimpiadi 2024, ha chiuso la sua intervista con una rivelazione sulla sua carriera: "A qualche compagno avevo detto che c'era una possibilità su venti di vincere questo titolo, se l'avessi fatto avrei smesso. Ci ho pensato spesso quest'anno, ma vittorie così mi fanno capire che ho voglia di continuare ancora a lungo".