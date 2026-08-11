"Mi resta poco da vivere", l'annuncio dell'attrice di The Office

(Adnkronos) -

Lucy Davis, attrice 53enne e star della serie The Office, ha rivelato la diagnosi di cancro terminale al seno. "Ciao, amici. Volevo condividere con voi qualcosa che ho tenuto per me per un po', ma che per vari motivi ora vorrei rendere noto. Un anno e mezzo fa mi è stato diagnosticato un cancro al seno al quarto stadio, con metastasi alle ossa. Nello specifico, alla colonna vertebrale, all'anca destra e alle costole. Il cancro è incurabile ed è troppo tardi per la chemioterapia", scrive l'attrice in un post su Instagram. "Il nodulo che ho sentito inizialmente non era un vero e proprio nodulo, ma piuttosto una specie di indurimento. Davvero piccolo. Quasi non mi sono preoccupata di farlo controllare. Quindi, credo di voler dire: non ignorate nulla, fatevi controllare tutto Ad oggi, sto cercando di vivere il resto della mia vita nel modo più piacevole possibile. Mi piace sempre trovare degli insegnamenti in ogni cosa negativa che accade. E il cancro non mi ha delusa in questo senso, ho imparato molto da questa esperienza e ne sono grata", prosegue Davis, che ha interpretato Dawn Tinsley nella serie cult creata da Ricky Gervais e poi prodotta anche nella versione statunitense.

"Come alcuni di voi sapranno, il dolore può essere davvero insopportabile. Stare in piedi e camminare a lungo può essere difficile, a volte ho bisogno di una sedia a rotelle (quindi, se mi vedete in giro, non esitate a darmi una spinta!). La cosa più importante per me è stata l'umorismo. Ho chiesto ai miei amici e alla mia famiglia di prendermi in giro il più possibile (e ci riescono benissimo), e soprattutto di non trattarmi come una persona malata. Non c'è niente che ti faccia stare peggio che essere trattato come se lo fossi. Non ho paura di quello che succederà. Sono in pace con me stessa. Rivredrò la mia Gracie prima del previsto, per me lasciare il mio corpo fisico significa semplicemente tornare a casa. Il dolore è tutto per la mia famiglia; è molto più difficile per loro che per me", scrive ancora.

"Continuerò comunque a impegnarmi per i diritti degli animali. È importantissimo per me. E vorrei continuare a lavorare. Sono perfettamente in grado di farlo, e recitare è una delle gioie più grandi della mia vita. A tutti voi che state affrontando un percorso simile al mio, auguro ogni bene. Il cancro ci chiede molto, fisicamente e mentalmente. E ognuno di noi ha la possibilità di affrontarlo come meglio crede", conclude Davis.