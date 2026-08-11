Sanremo, Zucchero su De Martino: "Direttore artistico? Magari ha delle qualità nascoste"

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Zucchero Fornaciari ospite lunedì 10 agosto al Festival della Cultura di Alassio, ha commentato senza mezzi termini, le novità legate all'Eurovision Song Contest e la scelta di Stefano De Martino come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.

E proprio sulla decisione di affidargli il ruolo come direttore artistico, Zucchero ha commentato: "Se lo fa lui, faccia lui. A me non interessa. Boh, magari ha delle qualità nascoste". Quanto alla possibilità che non sia necessariamente il vincitore del Festival di Sanremo a rappresentare l'Italia all'Eurovision ha risposto: "Cosa ne penso del fatto che non necessariamente chi vincerà il Festival andrà all’Eurovision? A me che ca**o frega".

Zucchero, inoltre, ha indicato chi, secondo il suo parere, avrebbe potuto ricoprire l’incarico per la kermesse canora: "Io farei direttore artistico Senardi. Non perché è qui ora, ma per le conoscenze che ha". Dal pubblico, poi, qualcuno ha urlato: "Non capisce niente", riferendosi a De Martino. Un commento che Zucchero ha sentito e al quale ha replicato: "Questo lo hai detto tu. Io posso dire che non lo conosco come cultore musicale".