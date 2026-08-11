 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 11 agosto 2026, 11:22

Trump: "La Fifa commetterebbe un grave errore se sostituisse Infantino"

Trump: &quot;La Fifa commetterebbe un grave errore se sostituisse Infantino&quot;

(Adnkronos) -

"La Fifa commetterebbe un errore gravissimo se, per qualsiasi motivo, prendesse anche solo in considerazione l'idea di sostituire il Presidente Gianni Infantino. È eccezionale: ha appena presieduto la Coppa del Mondo di maggior successo di sempre, un successo quattro volte superiore a qualsiasi altra edizione. Se dovesse andare via, l'evento non raggiungerà mai più tali livelli di successo o di redditività". Lo scrive sul social Truth il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump a seguito della sfiducia manifestata da alcune confederazioni calcistiche nei confronti del presidente della Fifa Gianni Infantino e delle polemiche su altri aspetti della sua gestione. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium